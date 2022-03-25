قائمة بأبرز مسلسلات رمضان 2022.. وقنوات العرض

الوكيل الإخباري - قامت أغلب القنوات بالإعلان عن المسلسلات التي سوف تقوم بعرضها في شهر رمضان 2022.

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ويوضح التقرير التالي أبرز المسلسلات التي ستعرض خلال شهر رمضان.



1- الاختيار 3



يطل علينا النجم أحمد عز والنجم كريم عبد العزيز، والنجم أحمد السقا في رمضان 2022 من خلال الجزء الثالث لمسلسل الاختيار.

المسلسل من إخراج بيتر ميمي، وإنتاج شركة سينرجي.



تدور أحداث المسلسل حول بطولات رجال الجيش والشرطة على الأراضي المصرية.



قنوات عرض مسلسل الاختيار: one



2- العائدون



يطل علينا النجم أمير كرارة، والنجمة أمينة خليل ويشاركهم البطولة محمد فراج في رمضان 2022 من خلال مسلسل العائدون.



المسلسل من إخراج أحمد نادر جلال، ومن تأليف باهر دويدار.



تدور قصة المسلسل حول بطولات أجهزة الدولة المصرية في الكشف والتصدي للمؤامرات الخارجية.



عدد حلقات المسلسل: 30 حلقة.



قنوات عرض المسلسل: dmc – منصة watch it – دبي



3- مسلسل المشوار



يشارك النجم محمد رمضان في سباق الدراما الرمضاني 2022 بمسلسل المشوار.

ويشاركه البطولة النجمة دينا الشربيني والفنان عمرو عبد الجليل، والفنان أحمد مجدي.



المسلسل من إخراج محمد ياسين، ومن تأليف محمد فريد.



تدور قصة المسلسل حول الإتجار في الآثار وطرق الكسب غير المشروع التي تؤدي إلى إهدار ثروات وأموال الدولة.



عدد حلقات المسلسل: 30 حلقة.



قنوات عرض مسلسل المشوار: dmc – mbc – منصة watch it



4- الكبير أوي 6



المسلسل من بطولة الفنان أحمد مكي، ورحمة أحمد.



ويأتي المسلسل من تأليف مصطفى صقر، وإخراج أحمد الجندي.



تدور قصة المسلسل حول بعض المواقف الكوميدية.



قنوات عرض المسلسل: on E حصرياً – منصة watch it



5- مسلسل أحلام سعيدة



تطل علينا النجمة يسرا في رمضان 2022 بمسلسل أحلام سعيدة.



ويشاركها البطولة كل من: الفنانة غادة عادل، والفنانة شيماء سيف، والفنانة انتصار، والفنانة مي كساب.



يأتي المسلسل من تأليف هالة خليا وإخراج عمرو عرفة.



تدور أحداث المسلسل في إطار كوميدي إجتماعي من خلال توضيح علاقة الصداقة بين مجموعة من النساء.



عدد حلقات المسلسل: 30 حلقة



قنوات عرض المسلسل:on E – منصة watch it – دبي



6- مسلسل دايما عامر



يشارك الفنان مصطفي شعبان مع النجمة لبلبة، والفنان عمرو عبد الجليل، في سباق الدراما الرمضاني 2022، بمسلسل دايما عامر.

المسلسل من إخراج مجدي الهواري، ومن تأليف مايكل عادل وأيمن سليم.

تدور قصة المسلسل حول علاقة الطلاب ببعض المدرسين.



ومن المتوقع أن يسلط المسلسل الضوء على مدى الاختلاف بين الأجيال.



عدد حلقات المسلسل: 30 حلقة



قنوات عرض المسلسل: الحياة – on e – منصة watch it



7- راجعين يا هوى



يطل علينا النجم خالد النبوي في رمضان 2022 بمسلسل راجعين يا هوى.



ويشاركه في العمل مجموعة من النجوم مثل: الفنانة نور، وفاء عامر، هنا شيحة ، أنوشكا، أحمد بدير.



المسلسل من إخراج محمد أسامة، قصة : أسامة انور عكاشة، وسيناريو وحوار: محمد سليمان عبد الملك.



تدور أحداث المسلسل حول رجل أعمال مصري يعيش في أوروبا، ويقرر العودة إلى القاهرة بعد خسائر طائلة، ويواجه الكثير من التحديات بين عائلته بعد عودته لاشتعال الكراهية بينهم بسبب الميراث.



عدد حلقات المسلسل: 30 حلقة



قنوات عرض المسلسل: dmc – cbc – منصة watch it



8- مكتوب عليا



أبطال المسلسل: أكرم حسنى – إيتن عامر – هنادي مهني -عمرو عبد الجليل.

السمسل من إخراج خالد الحلفاوي، ومن تأليف إيهاب بليبل.



تدور أحداث المسلسل حول الحب من طرف واحد في إطار كوميدي.



القصة: تدور الأحداث فى اطار من الكوميديا، حول شخص يحب فتاة لا تبالي بأمره، بينما على الجانب الآخر تكون ابنة خالته مغرمه به.



عدد حلقات المسلسل: 30 حلقة



قنوات عرض المسلسل: dmc – منصة watch it



9- ملف سري



أبطال المسلسل: هانى سلامة – محسن محي الدين – عائشة بن أحمد – مريهان حسين .



المسلسل من إخراج حسين البلاسي، ومن تأليف محمود حجاج.



تدور قصة المسلسل حول ما يتعرض له أحد القضاة من مضايقات وضغوط،

ثم تتعرض والدته للقتل في ظروف غامضة، مما يقلب الأحداث رأسًا على عقب.



عدد حلقات المسلسل: 30 حلقة



قنوات عرض المسلسل: الحياة -dmc – cbc – منصة watch it.



10- في بيتنا روبوت 2



أبطال المسلسل: هشام جمال – شيماء سيف – عمرو وهبة – ليلى أحمد زاهر – دنيا ماهر.



المسلسل من إخراج وليد الحلفاوي، ومن تأليف أحمد محي – أحمد المحمدي.



تدور أحداث المسلسل في إطار كوميدي عائلي، حول الشركة المنافسة ليوسف التي تقوم بتصنيع روبوت جديد.

عدد حلقات المسلسل: 15 حلقة.



قنوات عرض المسلسل: الحياة “ حصريًا ” – منصة watch it



11- جزيرة غمام



أبطال المسلسل: مي عز الدين – طارق لطفى – فتحي عبد الوهاب – أحمد أمين



المسلسل من إخراج حسين المنباوي، ومن تأليف عبد الرحيم كمال.



تدور أحداث العمل في حقبة زمنية قديمة قبل أكثر من 100 عامًا.



عدد حلقات المسلسل: 30 حلقة



قنوات عرض المسلسل: الحياة “ حصرياً ” – منصة watch it



12- سوتس بالعربي



أبطال المسلسل: آسر ياسين – صبا مبارك – أحمد داوود – محمد شاهين – تارا عماد – ريم مصطفى.



المسلسل من إخراج عصام عبد الحميد، ومن تأليف محمد حفظي وياسر عبد المجيد.



تدور أحداث المسلسل حول مغامرات شركة محاماة مشهورة تضم مجموعة من الشخصيات اللامعة.



عدد حلقات المسلسل: 30 حلقة.



قنوات عرض المسلسل: cbc



13- دوبامين



أبطال المسلسل: ريم مصطفى – محمد كيلاني – تيم مصطفى قمر – باسم الزارو.



المسلسل من إخراج رؤوف عبد العزيز، ومن تأليف محمد جلال.



عدد حلقات المسلسل: 15 حلقة.



قنوات عرض المسلسل: الحياة “ حصرياً ” – منصة watch it



14- فاتن امل حربي



أبطال المسلسل: نيللي كريم – شريف سلامة – هالة صدقي – محمد الشرنوبي – فادية عبد الغني.



المسلسل من إخراج ماندو العدل، ومن تأليف إبراهيم عيسى.



تدور أحداث المسلسل حول معاناة إحدى السيدات في محكمة الأسرة بسبب خلافات زوجها.



عدد حلقات المسلسل: 30 حلقة.



قنوات عرض المسلسل: cbc – دبي – منصة watch it – منصة شاهد



15- يوتيرن



أبطال المسلسل: ريهام حجاج – توفيق عبد الحميد – عبير صبري – كريم قاسم – عبير منير.



المسلسل من إخراج سامح عبد العزيز، ومن تأليف أيمن سلامة.



تدور أحداث المسلسل في إطار تشويقي إجتماعي.



عدد حلقات المسلسل: 30 حلقة.



قنوات عرض المسلسل: الحياة – on E – cbc – منصة watch it – القناة الاولي المصرية.



16- رانيا وسكينة



أبطال المسلسل: روبي – مي عمر – أحمد خالد صالح.



المسلسل من إخراج شيرين عادل، ومن تأليف محمد صلاح العزب.



تدور أحداث المسلسل في إطار إجتماعي كوميدي، حول فتاتان من طبقات اجتماعية مختلفة تمامًا،



وتدور بينهم العديد من المواقف الكوميدية.



عدد حلقات المسلسل: 30 حلقة.



قنوات عرض المسلسل: mbc مصر – شاهد vip — mbc دراما.



17- توبة

أبطال المسلسل: عمرو سعد – أسماء أبو اليزيد – صبا مبارك – ماجد المصري – إنتصار – دياب.



المسلسل من إخراج أحمد صالح، ومن تأليف (ورشة كتابة).



تدور أحدث المسلسل فى إطار إجتماعي شعبي، حيث يقرر البطل التوبة بعد ارتكاب بعض الأخطاء، ولكنه يواجه الكثير من التحديات والصعوبات.

عدد حلقات المسلسل: 30 حلقة.



قنوات عرض المسلسل: mbc – mbc مصر – شاهد vip .



18- المداح 2



أبطال المسلسل: حمادة هلال – هبة مجدي – دنيا عبد العزيز – سهر الصايغ – خالد سرحان – أحمد عبد العزيز.



المسلسل من إخراج أحمد سمير فرج، ومن تأليف أمين جمال، ووليد أبو المجد.



قصة المسلسل: يقوم صابر بمحاولة إصلاح الأمور استكمالًا لأحداث الجزء الأول.



عدد حلقات المسلسل: 30 حلقة.



قنوات عرض المسلسل: mbc مصر – شاهد vip



19- مين قال



أبطال المسلسل: جمال سليمان – أحمد داش – جمال عبد الناصر – ديانا هشام.



المسلسل من إخراج نادين خان، ومن تأليف مجموعة من المؤلفين بقيادة مريم ناعوم.



تناقش قصة المسلسل بعض المشاكل التي بتعرض لها الشباب في سن المراهقة، والتحديات التي يواجهها الأب.

عدد حلقات المسلسل: 15 حلقة.



قنوات عرض المسلسل: mbc مصر – شاهد vip



20- ولاد عابد



أبطال المسلسل: أيتن عامر، رياض الخولي، صبري فواز، محسن محيي الدين، صفاء الطوخي، انتصار، مي الغيطي، إيهاب فهمي.



المسلسل من إخراج أكرم فريد، ومن تأليف سماح الحريري.



تدور قصة المسلسل حول المشاكل والصراعات الاجتماعية التي تواجهها الأسرة في إطار من الدراما والتشويق.



عدد حلقات المسلسل: 30 حلقة.



قنوات عرض المسلسل: mbc مصر – شاهد vip



21- بابلو

أبطال المسلسل: حسن الرداد – نجلاء بدر – أروى جودة – سلوى عثمان – هالة فاخر.



المسلسل من إخراج محمد حماقي، ومن تأليف حسان دهشان.



تدور أحداث المسلسل في إطار اجتماعي شعبي حول بطل شعبي “بابلو”

الذي يواجه الكثير من التحديات.



عدد حلقات المسلسل: 30 حلقة.



قنوات عرض المسلسل: قناة المحور.



22- دنيا تانية



أبطال المسلسل: ليلى علوي – مجدى كامل – مى سليم – فراس سعيد – وفاء صادق – إيمان السيد – سليمان عيد.



المسلسل من إخراج أحمد عبد العال، سيناريو وحوار ( حمدي التايه – عمرو مؤمن – إبراهيم الصباغ )، إشراف عام على الكتابة ( أمين جمال ).



تدور قصة المسلسل في إطار اجتماعي، حيث تناقش الأحداث ما تتعرض له مديرة مدرسة دلولية من مواقف.



عدد حلقات المسلسل: 30 حلقة.



قنوات عرض المسلسل: قناة النهار.



23- شغل عالي



أبطال المسلسل: شيرين رضا – فيفى عبده – مروان يونس.



المسلسل من إخراج مرقص عادل، ومن تأليف حسين مصطفى محرم.



تدور قصة المسلسل في إطار كوميدي، حول صديقتين تربطهم علاقة صداقة قوية وتؤسسان معًا شركة لمساعدة النساء.



عدد حلقات المسلسل: 30 حلقة.



قنوات عرض المسلسل: قناة النهار.



24- وجوه



أبطال المسلسل: حنان مطاوع – محمود عبد المغني – نورهان – عابد العناني – أحمد وفيق – هالة فاخر – تامر فرج.



المسلسل من إخراج معتز حسام، ومن تأليف محمد على إبراهيم.



تعرض أحداث المسلسل قصة مختلفة في كل حلقة.



عدد حلقات المسلسل: 15 حلقة.



قنوات عرض المسلسل: قناة النهار.



25- عودة الأب الضال



أبطال المسلسل: بيومي فؤاد – عبير صبري – خالد منصور – إيمان السيد – أميرة هاني – نور قدري.



المسلسل من إخراج أحمد عبد العال، ومن تأليف أمين جمال ومحمد أبو السعد.



قصة المسلسل: تدور أحداث المسلسل في إطار كوميدي حيث تتناول قصة رجل أعمال ثري، يقع في أزمة كبيرة، ويحاول البحث عن أبنائه الـ 7 للخروج منها.

عدد حلقات المسلسل: 30 حلقة.



قنوات عرض المسلسل: قناة النهار.



26- عالم تاني



أبطال المسلسل: رانيا يوسف – نضال الشافعي – فريال يوسف – فراس سعيد – سمير صدقي.



المسلسل من إخراج عبد العزيز حشاد ومن تأليف إسلام يوسف.



تدور أحداث المسلسل حول قصة حياة عازفة بيانو تدعى “نغم: تتعرض لحادث يقلب حياتها رأسًا على عقب.



عدد حلقات المسلسل: 30 حلقة.



قنوات العرض: بعض القنوات الفضائية.



27- بيت الشدة



أبطال المسلسل: وفاء عامر – مها أحمد – أحمد وفيق – مدحت تيخه – عمر فوزي.



المسلسل من إخراج وسام المدنى، ومن تأليف ناجى عبدالله.



تدور أحداث المسلسل في إطار اجتماعي في إحدى الحارات المصرية.



عدد حلقات المسلسل: 30 حلقة.



قنوات العرض: بعض القنوات الفضائية.



28- حد فاصل



أبطال المسلسل: روجينا – سميحة أيوب – ادوارد – صلاح عبد الله.



المسلسل من إخراج مجموعة من المخرجين ومن أبرزهم تامر حمزة – رءوف عبد العزيز.



قصة المسلسل: يناقش مجموعة من القصص المختلفة.



عدد حلقات المسلسل: 30 حلقة.



قنوات العرض: بعض القنوات الفضائية.



29- منحنى خطر



أبطال المسلسل: مصطفى قمر – راندا البحيري – سميرة صدقي.



المسلسل من إخراج وائل فهمي عبد الحميد، ومن تأليف إسلام يوسف.



تدور قصة المسلسل في إطار من التشويق والإثارة، حيث يتورط البطل في جريمة قتل ويحاول إثبات براءته.



عدد حلقات المسلسل: 30 حلقة.



قنوات العرض: بعض القنوات الفضائية.



30- مزاد الشر



أبطال المسلسل: محمد نجاتي – هالة فاخر – كمال أبو رية – إبرام سمير – مروة عبد المنعم.



المسلسل من إخراج ممدوح زكي.



تدور أحداث المسلسل في إطار اجتماعي في إحدى قرى الصعيد وتتناول مشاكل الميراث.



عدد حلقات المسلسل: 30 حلقة.



قنوات العرض: بعض القنوات الفضائية.

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