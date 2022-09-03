السبت 03-09-2022
الوكيل الاخباري

الضمان: راتب شهري لمن وقع طلاقهن او ترملن بعد وفاة المعيل

عقيلة أردوغان تفتتح أول مركز تدريب لذوي الإعاقة في تركيا

تعيين السنغالي باثيلي مبعوثا خاصا إلى ليبيا

العراق:800 طائرة لخطوط طيران دولية تمر عبر الاجواء العراقية

الاحتلال يعتقل فلسطينيا من قباطية على حاجز جنوب جنين

الدفاع المدني للمواطنين: ابتعدوا عن مرتع العقارب والافاعي

50 % نسبة حجوزات صالات الأفراح الشهر الماضي

الإعلان عن المستفيدين من المكرمة الملكية السامية لأبناء العشائر - اسماء

تعليق قبول طلبات اللجوء في 12 منطقة ألمانية من أصل 16!

أسعار الحديد والاسمنت محليا اليوم

السبت، 03-09-2022 12:28 م

قاسم ملحو يستذكر والده الراحل بكلمات مؤثرة

1648480_1573827987


الوكيل الإخباري-إستذكر الممثل السوري قاسم ملحو والده الراحل بعد مرور سنتين على وفاته، بكلمات مؤثرة للغاية.

اضافة اعلان



وشارك قاسم ملحو الجمهور مجموعة صور عبر حسابه الخاص على موقع التواصل الإجتماعي، ظهر فيها برفقة والده الراحل بصورة قديمة، وبصور إلى جانب القبر.


وعلق قاسم ملحو على المنشور معبراً عن مدى شوقه لوالده، وأسفه على رحيله، وقال: "الذكرى السنوية الثانية لرحيل اغلى ناسي، والدي الحبيب، بوفاته انكسر قلبي. ويبست روحي، الرحمة له ولوالدتي ربي ارحمهما كما ربياني صغيرا".


وتفاعل المتابعون بشكل كبير مع المنشور معبرين عن أسفهم الكبير عليه.

 





الفن

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة







 




 

 


 

إقرأ ايضا
kidaalloush

كندة علوش تشارك فيديو من أحدث اعمالها الفنية

496a525f-366b-4239-a640-27f51ca74e7c

كاظم الساهر يكشف عن اسمه القديم ولماذا قام بتغييره ؟

421011Image1

بعد زج اسمها في خلافه مع ميريام فارس .. فارس كرم يوجه رسالة لـ لطيفة التونسية والأخيرة ترد !

mardasaratan

نجمة عالمية تُعلن إصابتها بمرض السرطان

image

فيلم "عمهم " للفنان محمد عادل امام يحقق رقماً قياسيا في الايرادات

1039079470_295_0_1591_1296_1920x0_80_0_0_0432e825c13fe50e1c772a5c65877445

أول تعليق من كاظم الساهر على أنباء منعه من الغناء في مصر

أخبار متعلقة
20220809_1660038169-762

آخر كلمات وظهور للفنانة رجاء حسين قبل وفاتها .. صورة