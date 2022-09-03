قاسم ملحو يستذكر والده الراحل بكلمات مؤثرة

الوكيل الإخباري-إستذكر الممثل السوري قاسم ملحو والده الراحل بعد مرور سنتين على وفاته، بكلمات مؤثرة للغاية.

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وشارك قاسم ملحو الجمهور مجموعة صور عبر حسابه الخاص على موقع التواصل الإجتماعي، ظهر فيها برفقة والده الراحل بصورة قديمة، وبصور إلى جانب القبر.



وعلق قاسم ملحو على المنشور معبراً عن مدى شوقه لوالده، وأسفه على رحيله، وقال: "الذكرى السنوية الثانية لرحيل اغلى ناسي، والدي الحبيب، بوفاته انكسر قلبي. ويبست روحي، الرحمة له ولوالدتي ربي ارحمهما كما ربياني صغيرا".



وتفاعل المتابعون بشكل كبير مع المنشور معبرين عن أسفهم الكبير عليه.













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