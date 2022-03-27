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الأحد، 27-03-2022 03:21 م

قبل أيام من عرضه تفاصيل خاصة بمقلب رامز جلال في رمضان

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الوكيل الإخباري - كعادته كل عام، يقدم رامز جلال مقلباً جديداً في الموسم الرمضاني عبر شاشة الـ أم بي سي، حيث سنكشف عن كواليس تصويره الخاصة لأول مرة من خلال نواعم.

ضحايا رامز
علمت نواعم أن برنامج رامز جلال الذي يشاركه فيه النجم العالمي فان دام سيعتمد على فكرة إحضار الضيف لتصوير مشهد تمثيلي مع نجم عالمي؛ وهو فاندام والمشهد يتضمن وجود الضحية فوق جسر مرتفع ثم يقع منه بعد أن يمر بعدد من المواقف الصعبة أثناء وجوده فوق الجسر ليجد نفسه في بحيرة مخيفة مليئة بالتماسيح الضخمة المرعبة. 

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ومن المفترض أن التصوير تم داخل المملكة العربية السعودية، ومن بين الضحايا الذين جرى التصوير معهم هم محمد شريف وبيج رامي وعمرو الدرديري وعبد الناصر زيدان وأبو جبل واحمد سيد.


لوك مختلف 
أما رامزجلال، فقد اختار لشعره اللون الأخضر الذي ظهر به في البرومو الخاص بالبرنامج عبر شاشة الـأم بي سي قبل أيام، على أن يحمل اسم "رامز موفي ستار". 


وكان رامز قد تصدر الترنيد بمجرد أن كشف عن البوستر الخاص بالبرنامج عبر صفحات السوشال ميديا، كما أن الماسك الذي سيظهر به ضمن الحلقات متخفياً من الضيوف صُنع على يد متخصيين في تايلند.

 

نواعم 

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