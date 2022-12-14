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الأربعاء، 14-12-2022 02:38 م

قبل العودة للتمثيل..علا غانم أمام القضاء بسبب زوجها

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الوكيل الإخباري - تنتظر النجمة المصرية علا غانم، يوم الثلاثاء، حُكماً في دعوى الخُلع التي أقامتها ضد زوجها الثالث رجل الأعمال عبد العزيز لبيب، في محكمة الأسرة بدائرة قصر النيل، وذلك للضرر ووجود خلافات زوجية بينهما.

وتعد هذه المرة الثانية التي ترفع فيها علا قضية خلع ضد زوجها، ولكنها تنازلت في العام 2018 عن الدعوى للصلح، وسافرت بعدها للإقامة الدائمة في أمريكا.

ورفعت علا دعوى الخلع فور عودتها إلى مصر لاستئناف نشاطها الفني بعد غياب 6 سنوات، حيث تعاقدت أولاً على بطولة مسلسل "توحة"، ثم تعاقدت على المشاركة ببطولة مسلسل "الحاج إكس لانس" أمام الفنان محمد سعد، والمقرر عرضه خلال موسم المسلسلات المصرية لرمضان 2023.

وتجسد علا في مسلسل "توحة" شخصية جديدة عليها لسيدة بسيطة يتوفى زوجها، ويترك لها مهمة ثقيلة تتمثل في عدد من الأبناء، وتضطر للعمل في مخبز، وتواجه العديد من المشاكل والصعوبات، خاصة أن هذه المهنة تقتصر على الرجال.

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