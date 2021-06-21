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الإثنين، 21-06-2021 09:33 ص

قبل ايام من طرحه .. نفاذ تذاكر فيلم تامر حسني الجديد في السعودية

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الوكيل الإخباري _ أعلن الفنان المصري تامر حسني، عن نفاذ تذاكر حضور فيلمه الجديد “مش أنا” في السعودية، قبل أيام من طرحه في السينما.


ونشر تامر عبر حسابه بيانا عن لسان الموزع السينمائي الدولي للأفلام العربية محمد ناقرو.

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والذي تم الإعلان فيه نفاد تذاكر أولى أيام عرض الفيلم قبل 3 أيام من طرحه في ظاهرة هي الأولى من نوعها.

 

وعلق تامر: من قلبي كل الشكر للجمهور السعودي الحبيب الغالي على الخبر الجميل دا.

 

وأضاف: حقيقي محبتكم شرف كبير أوي أوي ليا… وكل الشكر للاستاذ محمد ناقرو الموزع الدولي الكبير للأفلام العربية للعالم.

 

وتابع : ربنا يكتبلنا النجاح تاني مع بعض يا أستاذ ناقرو، ويارب الفيلم ينال إعجاب كل الجماهير الغالية في مصر وكل البلاد العربية ياااااااااارب.

 

 

المصدر : الامارات نيوز 


 




 

 


 

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