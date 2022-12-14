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الأربعاء، 14-12-2022 11:45 ص

قبل مواجهة فرنسا.. وليد توفيق يقدم أغنية خاصة لدعم المنتخب المغربي -فيديو

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الوكيل الإخباري - حرص النجم وليد توفيق على دعم وتشجيع المنتخب المغربي قبل مواجهة نظيره الفرنسي في نصف نهائي كأس العالم، اليوم، بطريقته الخاصة، من خلال تسجيل أغنية خاصة وإهدائها لأسود الأطلس.

ونشر توفيق جزء من الأغنية وهي بعنوان "حيوا البطل"، عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي، معبراً عن حبه لمنتخب المغرب، متمنياً له الفوز، مشيراً إلى أن الأغنية إهداء من القلب باسم اللبنانيين إلى أسود الأطلس، فخر العرب.

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وعلق توفيق، قائلاً: "أغنية جديدة تحتفي بأسود الأطلس المنتخب المغربي الحبيب فخر العرب قبل اللقاء الكبير ضد المنتخب الفرنسي .. قلوبنا معكم من لبنان .. العمل من القلب من استديو الفنان القدير سليم سلامة".

 

 

وكان توفيق من بين المشاهير الذين حرصوا على تهنئة المنتخب المغربي عقب فوزه على نظيره البرتغالي وتأهله لنصف نهائي المونديال، في منشور قال فيه: "ألف مبروك للمنتخب المغربي الشقيق هذا الانتصار المشرف.. مبروك للمغرب الحبيب حكومة وشعبا التأهل للدور النصف نهائي".

 

 

 

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