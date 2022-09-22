قد انهكه التعب .. آخر ظهور لهشام سليم -صورة

الوكيل الإخباري-رحل الفنان هشام سليم، بعد صراع طويل مع مرض السرطان الذي ألمّ به خلال الأيام الأخيرة وأجبره على الغياب عن الساحة الفنية، لينتقل إلى جوار ربه عن عمر يناهز الـ64 عامًا.

اضافة اعلان

وشوهد الفنان هشام سليم، في آخر ظهور له قبل أن يغيب عن عدسات الكاميرات بسبب المرض في صورة نشرها ابنه نور سليم، عبر صفحته الشخصية على «إنستجرام»، وقد بدا عليه علامات المرض وأنهكه التعب، إذ علق نجله على الصورة قائلًا: «أبويا الجميل».









الوان