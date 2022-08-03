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الأربعاء، 03-08-2022 12:02 م

قد تشاهدها لأول مرة .. صور نادرة من طفولة وشباب الفنان عمرو دياب

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الوكيل الإخباري- اشتهر الفنان عمرو دياب  الملقب بـ " الهضبة "بمحبة جماهرية واسعة في مختلف دول العالم و مكانة كبيرة وسط عالم الغناء لم يستطع أحد غيره من أبناء جيله منافسته فيها.

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ونظرًا لأن عمرو دياب هو واحد من أبرز الفنانين الذين يحرصون على التغيير الدائم من أجل مواكبة عالم الموضة من ناحية، وإثارة إعجاب الجمهور، ولفت أنظارهم من ناحية أخرى، فدائماً ما يهتم جمهوره بمتابعة إطلالاته المختلفة، لذا نعرض لكم مجموعة نادرة من صور الهضبة خلال فترة طفولته وشبابه والتي قد تشاهدها للمرة الأولى :

 



 

 











عين المشاهير

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