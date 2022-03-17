قرار جديد من المحكمة ضد محمد رمضان في قضية الطيار

الوكيل الإخباري - عادت قضية الممثل المصري محمد رمضان والطيار الراحل أشرف أبواليسر للواجهة مرة أخرى بعدما أصدرت محكمة النقض المصرية مساء الأربعاء حكما نهائيا بشأنها.



فقد قضت محكمة النقض وهي أعلى محكمة مصرية برفض طعن الفنان محمد رمضان، وتأييد الحكم الصادر من المحكمة الاقتصادية بإلزامه بدفع 6 ملايين جنيه لورثة الطيار أشرف أبو اليسر.

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وثار جدل بسبب أن محكمة النقض نفسها صدر عنها حكم بنفس المعنى في نوفمبر الماضي مما جعل البعض يعتقد أنها نظرت القضية مرتين.



لكن مجدي حلمي محامي الطيار الراحل أوضح لموقع "سكاي نيوز عربية" أن الحكم الذي صدر في ١٩ نوفمبر الماضي كان عن محكمة جنح النقض حيث قررت وقتها رفض الاستشكال المقدم من رمضان ضد حكم تغريمه من المحكمة الاقتصادية.



وأوضح حلمي أن رمضان طعن ضد حكم التغريم وفي ذات الوقت استشكل أمام محكمة جنح النقض بهدف وقف تنفيذ الحكم لحين أن تفصل محكمة النقض نفسها في موضوع الطعن.



وأشار إلى أنه في نوفمبر الماضي تم رفض استشكال وقف التنفيذ وبالفعل تمت مخاطبة البنوك لتنفيذ الحجز على المبلغ المحكوم به كتعويض.



وتابع أن محكمة النقض نظرت موضوع طعن رمضان الأربعاء وقضت برفضه وأيدت حكم التعويض ما يعني أن الحكم أصبح باتا ووجب تسليم المبلغ المحجوز عليه بالتعويض لأسرة أبو اليسر.



وبذلك تم إسدال الستار على قضية شغلت الرأي العام لثلاث سنوات.

سكاي نيوز

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