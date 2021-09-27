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الإثنين، 27-09-2021 12:12 م

قرار جديد من نقابة المهن الموسيقية المصرية لفرض رسوم على الأغاني

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الوكيل الإخباري - بعد أن كانت تقدمت نقابة المهن الموسيقية في مصر، برئاسة النقيب هاني شاكر، باقتراح لمجلس النواب في مصر، بهدف الحصول على نسبة من أرباح الأغاني والحفلات، وفرض رسوم على الموسيقيين المصريين الذين يطرحون أعمالاً عبر المنصات الإلكترونية.

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قال المستشار القانوني لنقابة المهن الموسيقية في مصر، علاء عامر، إن النقابة نالت موافقة مبدئية في ما يخص حصولها على رسوم من أرباح شركات الغناء والمغنين، من الأغاني التي يطرحونها عبر قنواتهم على المنصات السمعية ويوتيوب، ومن الحفلات.

 

وأضاف عامر، في حديثه إلى جريدة "الوطن" المصرية، أن النقابة تسعى إلى إيصال نسبة فرض الأرباح إلى 3%، فيما النسبة المقترحة هي 2%، إلا أن الأمر ما زال قيد الدراسة، ولفت إلى أن هذا القرار لا يخضع لمصلحة الضرائب.

 

 

 




 

 


 

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