قرار جديد يلاحق الموسم الثاني من 2020

الوكيل الإخباري - رغم أن هناك بعض الأحاديث عن تأجيل تصوير الموسم الثاني من مسلسل 2020 ليكون جاهزاً في رمضان 2023 وليس رمضان القادم.

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أشار موقع "نواعم" الى أن كاتب العمل بلال شحادات سيعكف على كتابة أحداث الموسم الثاني من المسلسل فور إنهاء كتابة أحداث مسلسله الجديد شتي يا بيروت لعابد فهد، وأنه سيضم العديد من المفاجآت غير المتوقعة في أحداث الموسم الجديد من المسلسل.

على صعيد آخر، رفض مصدر خاص لنواعم تحديد مصير شخصية صافي التي جسدها قصى خولي ضمن أحداث الموسم الجديد من المسلسل؛ خاصة أنه يجهز حالياً لأكثر من مشروع درامي جديد منها مسلسل "الوسم" خارج الموسم الرمضاني، ولكن أكد المصدر أن هناك شخصيات جديدة ستطرأ على أحداث المسلسل.

المصدر - لبنان 24



