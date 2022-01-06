الخميس 06-01-2022
الوكيل الاخباري

دائرة الأراضي تنفي تغيير صفة المالك

سقط من أعلى عمارة في إربد.. عشريني يناشد ويستنجد

الخارجية: تواصلنا مع أكثر من 100 أردني في كازاخستان

المعايطة لـ الوكيل: مجلس الأمن القومي ليس بديلا عن مجلس السياسات

مجلس النواب يوافق على إنشاء مجلس الأمن القومي

حملة لتنظيف وصيانة روافد سد وادي العرب

تحويلات سير لاستكمال اعمال الباص السريع في عمّان - تفاصيل

إرادة ملكية بتعيين الأمير راشد بن الحسن مستشارا لجلالة الملك

247 مليون دولار فائض الميزان التجاري الأردني مع قطر في 4 اعوام

الحكومة: استثناءات اخذ اللقاح تسري على من لديه موانع حقيقية

الخميس، 06-01-2022 01:21 م

قرار نهائي بشطب عمرو واكد وخالد أبو النجا من نقابة الممثلين

06-01-22-693399707


الوكيل الإخباري - قضت محكمة القضاء الإداري الدائرة الثانية للأفراد في مصر أمس الأربعاء بعدم الموافقة على الطعن الذي تقدّم به الفنانان عمرو واكد وخالد أبو النجا الخاص بقرار شطبهما من نقابة المهن التمثيلية، وذلك في الدعوى الرقم 52538 لسنة 73 ق، حيث تم شطب عضوية كل منهما بشكل نهائي.

وكان الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيليه قد أصدر قراراً بشطب كلٍ من عمرو واكد وخالد أبو النجا من النقابه بشكل نهائي، بسبب تطاولهما على رموز في الدولة المصرية وافتقادهما شرط حُسن السيرة والسمعة.

اضافة اعلان

 

لها 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة




 




 

 


 

إقرأ ايضا
853984911583284607

شقيق ياسمين عبد العزيز يثير أزمة جديدة وشقيقه الأكبر يرد

iraqidol

انطلاق الموسم الثاني من برنامج IRAQ IDOL

9907ebe9-bf0a-4ba8-bd29-6351ee68a4d3

هنا الزاهد تحتفل بعيد ميلادها في العزل مع كورونا - صورة

b43919a7bd

شاهد... محمد رمضان يسخر من عمرو أديب بعد اختياره أفضل ممثل في برنامجه

5061141761581865317

أول ظهور لعبير صبري بعد إصابتها بكورونا

لطيفة-التونسية-1080x580

شاهد...لطيفة تبكي بسبب جمهورها