قرار نهائي بشطب عمرو واكد وخالد أبو النجا من نقابة الممثلين

الوكيل الإخباري - قضت محكمة القضاء الإداري الدائرة الثانية للأفراد في مصر أمس الأربعاء بعدم الموافقة على الطعن الذي تقدّم به الفنانان عمرو واكد وخالد أبو النجا الخاص بقرار شطبهما من نقابة المهن التمثيلية، وذلك في الدعوى الرقم 52538 لسنة 73 ق، حيث تم شطب عضوية كل منهما بشكل نهائي.



وكان الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيليه قد أصدر قراراً بشطب كلٍ من عمرو واكد وخالد أبو النجا من النقابه بشكل نهائي، بسبب تطاولهما على رموز في الدولة المصرية وافتقادهما شرط حُسن السيرة والسمعة.





اضافة اعلان

لها