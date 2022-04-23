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السبت، 23-04-2022 10:42 ص

قريباً...أول بطولة مشتركة تجمع يسرا ونيللي كريم

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الوكيل الإخباري - أعلنت "استديوهات MBC"، الذراع الإنتاجية لمجموعة MBC والمتخصصة بالأعمال السينمائية والتلفزيونية النوعية، عن إطلاق عمل درامي جديد بعنوان "روز وليلى".

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يضمّ العمل نخبة من نجوم ونجمات الدراما، ويؤدي بطولته يسرا ونيللي كريم اللتان تجتمعان معاً للمرة الأولى في بطولة مشتركة.


يتميز مسلسل "روز وليلى" بكونه أول سلسلة درامية عربية من نوعها تحمل أسماء عالمية في الكتابة والإخراج، وتُعرض عبر "شاهد VIP"، فيما تُوزّع عالمياً تحت إدارة شركة Till Entertainment. 


قصة العمل وأحداثه
تأتي قصة "روز وليلى" في إطار من الكوميديا السوداء وضمن سياقٍ مليء بالأكشن والتشويق والمغامرة، إذ تدور الأحداث حول محقّقتيْن مُستقلّتيْن يجري التعاقد معهما لكشف عملية احتيال مصرفي كبرى يُخطَّط لها في مصر. وخلال سير الأحداث، تجد المحققتان - اللتان تفتقران إلى الكفاءة المهنية المطلوبة – نفسيهما في قلب مواجهات مع شخصيات غامضة تُعرّض حياتهما للخطر، فتنجرفان عبر مسارات مغايرة لمسار التحقيق، قبل أن تعود الخيوط لاحقاً لتتشابك مُقرّبةً روز وليلى خطوة بعد أخرى نحو حلّ اللغز وكشف ملابسات القضية.


يُعرض العمل على "شاهد VIP" في الربع الأخير من العام الحالي 2022، ويأتي ضمن عشر حلقات تمتد كل منها على مدى نحو ساعة تلفزيونية.

 

نواعم 

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