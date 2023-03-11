قصة وابطال باب الحارة 2023 .. مفاجأة بعودة هذه الشخصية !

الوكيل الإخباري- أعلنت الدراما السورية عن انتهائها من تصوير مشاهد وادوار باب الحارة الجزء الثالث عشر لرمضان القادم، من المعتاد، مشاهدة مسلسل باب الحارة الذي يعرض اول مرة في عام 2007 ميلادي، وتتوالى اجزائه كل موسم رمضاني ليحظى بأعلى المتابعات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، كما ضم المع النجوم ومنهم سامر المصري بدور ابو شهاب وصباح الجزائري ووائل شرف وغيرهم من النجوم، لكن هذا لعام يظهر المسلسل بحلته الجديدة بعد زوال الاستعمار الفرنسي على حارة الضبع وحارات الشام، ورؤية ابو غالب بدوره الرئيسي في المسلسل وسط غياب كثير من ممثلي المسلسل في الاوقات السابقة .



قصة مسلسل باب الحارة 13 في رمضان

تختلف احداث هذا الجزء من مسلسل باب الحارة عن الاجزاء السابقة، نظرا لوجود الاحداث المقبلة في حارة الضبع القديمة بدلا من حارة الصالحية، كما يشهد المسلسل الوحدة الوطنية لكافة البلدان العربية وحارة الشام بعدما أزيل الاستعمار الفرنسي وزواله نهائيا عن الشام، ليكون نقطة انطلاق للوحدة العربية ويشهد دولة سوريا دولة مستقلة عن الاحتلال، بينما لا تقتصر احداث المسلسل على سوريا هذه المرة وانما على الدول العربية المجاورة لرؤية وطن عربي متحد دوما، من المتوقع رؤية ملايين المتابعات عبر منصات التواصل الاجتماعي وبعد رؤية نجوم التمثيل السوري .



القنوات الناقلة لمسلسل باب الحارة الجزء 13

سيعرض مسلسل باب الحارة الجزء الثالث عشر مع مطلع بداية رمضان، وذلك في الثالث والعشرين من مارس لهذا العام يمثل اول ايام شهر رمضان الفضيل، في الحقيقة تحرص قناة ام بي سي 1 على بث كافة حلقات مسلسل باب الحارة الجزء التالي في رمضان 2023، حيث سيحظى هذا المسلسل على متابعة جارفة في اواسط الوطن العربي، من المتوقع عرض الحلقات في تمام الساعة التاسعة بتوقيت مكة وفلسطين على قناة mbc ، هي القناة التي تمتلك كافة الحقوق الملكية من اجل بث حلقات المسلسل بالكامل، بينما يتم تواجد قنوات عراقية وتونسية وسورية لبثها مؤخرا.



من هم ابطال مسلسل باب الحارة 13 في رمضان 2023

شهد مسلسل باب الحارة في الاعوام السابقة تغيرات عديدة في ممثليه، ومنهم سامر المصري العقيد ابو شهاب وتواليت الشخصيات في تغييرها موسم تلو الاخر، لكن هذا الجزء الثالث عشر يمتلك شعبية عارمة لنجوم التمثيل فيه وسط ترقب كبير من الناس في رمضان، ومن ابرزهم .



1/ النجم نجاح سفكوني بدور ابو عزام

2/ الممثل رضا عقيلي بدور ابو سرور

3/ النجمة فادية خطاب بدور ام رسمي

4/ الفنانة روعة ياسين بدور مريم

5/ النجمة رنا ابيض بدور جولي المحامية

6/ رباب كنعان بدور فخرية

7/ العقيد علي كريم بدور ابو النار

8/ قسم ملحمو بدور ابو مشعل

9/ النجمة هدى شعراوي بدور ام زكي

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وتعود شخصية أبو غالب التي يؤديها الفنان نزار ابو حجر وفقاً لما أكده مقطع فيديو من كواليس التصوير نقله موقع " et بالعربي

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