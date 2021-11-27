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السبت، 27-11-2021 01:10 م

قصي خولي على كرسي متحرك فهل تعرض لحادث؟ - صورة

قصي-خولي


الوكيل الإخباري - نشر الممثل السوري قصي خولي صورة عبر صفحته الخاصة على موقع التواصل الإجتماعي، مستخدماً خاصية "الستوري".

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ويظهر في الصورة، كرسي مدولب، مرفق بتعليق "قصتي".

 

متابعو خولي بدأوا بطرح التكهنات، حيث أشار العديد منهم إلى أن هذا الأمر مرتبط بمسلسله الجديد الذي يقوم بتصويره "بارانويا"، والذي سوف يعرض على منصة شاهد.

 

هذا المنشور أضاف الحماس لجمهور خولي، الذي عبر عن إنتظاره بفارغ الصبر لعرض العمل.

 


 

المصدر - الفن

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