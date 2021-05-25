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الثلاثاء، 25-05-2021 12:17 م

قصي خولي يثير الجدل بصورة من كواليس مسلسل 2020 .. شاهد

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الوكيل الاخباري - شارك الفنان السوري قصي خولي متابعيه على تطبيق "إنستغرام" بصورة من كواليس تصوير مسلسل "2020"، الذي عرض جزئه الأول في رمضان الماضي، وحقق نجاحاً كبيراً في العالم العربي وكان الأكثر مشاهدة وتفاعل من الجمهور.

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وظهر النجم السوري في الصورة مغطى وجهه بالدماء والدموع تتجمع في عينيه، في مشهد تعاطف معه الآلاف من المشاهدين أثناء عرض المسلسل.
وعلق خولي على الصورة، قائلاً: "بحب هالصورة.. يسعد أوقاتكم جميعاً".

 

تفاعل الجمهور بشكل واسع مع الصورة وانهالت عليه التعليقات التي أثنت على دوره المميز بشخصية "صافي الديب"، وحرص عدد من الفنانين على التعليق أيضاً وتمنوا له النجاح في خطواته القادمة، وتغزلوا بقدراته وتمثيله.

 


لها

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