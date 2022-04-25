قصي خولي يعلن موعد عرض مسلسل الوسم

الوكيل الإخباري - بشر النجم السوري قصي خولي جميع متابعيه وعشاق أعماله، خاصة الذين تابعوا الجزء الأول من مسلسل "الوسم"، بأن الجزء الثاني سيكون جاهزاً للعرض بعد انقضاء شهر رمضان المبارك مباشرة.

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وعبر صفحته الرسمية على "إنستغرام"، شوق قصي كل متابعي المسلسل، بعد نشره البوستر الرسمي للجزء الثاني، وإعلانه موعد عرضه.



وشهد الجزء الأول من المسلسل نجاحاً كبيراً، كما معظم أعمال النجم السوري الذي بات محط أنظار للجماهير العربية في مختلف البلدان.



وتلخصت قصة العمل في جزئه الأول حول 4 شبان يتورطون بالعمل مع مافيا في عدة دول، ويقدم قصي خولي شخصية "نورس"، الشاب الذي يغادر سوريا طالباً اللجوء في اليونان ويسافر عبر البحر، لكنه يتورط لاحقاً في العمل مع مافيا دولية توكل إليه عدداً من الأعمال الإجرامية ليقوم بها، فينحرف بذلك عن مساره.

ويقدم الجزء الثاني كما هو الأول في سبع حلقات، ويشارك في بطولته إلى جانب قصي خولي كل من (ميسون أبو أسعد، جابر جوخدار، ورشا بلال، وجوان الخضر وإسماعيل تمر، محمد مهران ووائل زيدان) وآخرون، وإخراج سيف الدين السبيعي.

زهرة الخليج