الإثنين 25-04-2022
الوكيل الاخباري

توزيع طرود خير في إربد

مذكرة تفاهم للتعاون السياسي والأمني بين الأردن والنمسا

العمل: بلاغ الخصاونة الجديد جاء للحفاظ على فرص العمل

الملك لماكرون : الأردن مُلتزم بالعمل معكم من أجل الاستقرار

داعية سعودي: تصوير الكعبة يبطل الطواف

الأردن يبحث جهود إنهاء الأزمة اليمنية عبر حل سياسي

شكاوى من عدم تأجيل قروض الافراد وجمعية البنوك توضح

الخرابشة: مجلس الوزراء لم يناقش مشكلة انقطاع الكهرباء في الشتاء

خطة الفيدرالي الأمريكي تهدّد بيتكوين.. هل بدأت رحلة الانحدار؟

للمرة الأولى في نحو 10 أشهر.. اليورو يهبط دون مستوى 77 روبلا

الإثنين، 25-04-2022 03:53 م

قصي خولي يعلن موعد عرض مسلسل الوسم

cc35a382-1343-42a6-8924-76bac06e1cbd


الوكيل الإخباري - بشر النجم السوري قصي خولي جميع متابعيه وعشاق أعماله، خاصة الذين تابعوا الجزء الأول من مسلسل "الوسم"، بأن الجزء الثاني سيكون جاهزاً للعرض بعد انقضاء شهر رمضان المبارك مباشرة.

اضافة اعلان


وعبر صفحته الرسمية على "إنستغرام"، شوق قصي كل متابعي المسلسل، بعد نشره البوستر الرسمي للجزء الثاني، وإعلانه موعد عرضه.


وشهد الجزء الأول من المسلسل نجاحاً كبيراً، كما معظم أعمال النجم السوري الذي بات محط أنظار للجماهير العربية في مختلف البلدان.


وتلخصت قصة العمل في جزئه الأول حول 4 شبان يتورطون بالعمل مع مافيا في عدة دول، ويقدم قصي خولي شخصية "نورس"، الشاب الذي يغادر سوريا طالباً اللجوء في اليونان ويسافر عبر البحر، لكنه يتورط لاحقاً في العمل مع مافيا دولية توكل إليه عدداً من الأعمال الإجرامية ليقوم بها، فينحرف بذلك عن مساره. 

 

ويقدم الجزء الثاني كما هو الأول في سبع حلقات، ويشارك في بطولته إلى جانب قصي خولي كل من (ميسون أبو أسعد، جابر جوخدار، ورشا بلال، وجوان الخضر وإسماعيل تمر، محمد مهران ووائل زيدان) وآخرون، وإخراج سيف الدين السبيعي.

 

زهرة الخليج 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة




 




 

 


 

إقرأ ايضا
7682086-1458570119

​كاريس بشار تخطف الأنظار في أحدث ظهور-صور

imgid551491-1-740x470

شاهد..أصالة نصري ترد على شائعة انفصالها عن زوجها

127-180101-mockery-series-muhammad-ramadan-mishwar_700x400

شاهد.. محمد رمضان يحاول إنقاذ مسلسله الرمضاني بفيديو

2022_1_16_11_33_43_242

تركي آل الشيخ يكشف عن بوستر وبرومو أول مسلسل من تأليفه

490027Image1

حمادة هلال يحذر إحدى شركات المنتجات الغذائية بعد استخدام صورته

الفنان-عبد-الرحمن-أبو-زهرة-1641918416-0

ابن عبد الرحمن أبو زهرة يكشف سبب عودته للمستشفى

أخبار متعلقة
20-04-22-463989870

تسريبات: رامز جلال مُهدد

7364666-1883938078

تأجيل عرض مسلسل شرف لبعد شهر رمضان

DhY8IlpXUAEbF34

فيديو يوثّق المساعدة المميّزة التي قدمتها أحلام لشاب التقت به بالصدفة

5862286-355717181

ابنة سامي العدل تكشف تفاصيل وفاته في رمضان - صورة

379218_0

تعرف على أفضل 10 أعمال فنية في رمضان .. رامز موفي ستار يحتل هذا الترتيب

538198Image1-1180x677_d

ابنة نوال الزغبي في أول ظهور اعلامي - فيديو