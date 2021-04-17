قصي خولي يفاجئ الجميع بحركة صعبة من شخصية 2020

الوكيل الإخباري- أثار النجم قصي خولي ضجة كبيرة بين محبيه بعد قيامه بإخراج شفرة حقيقية من فمه كان يخفيها أسفل لسانه بطريقة احترافية، خلال مقابلة.



وأكد النجم السوري في حديث لبرنامج mbctrending أن الموضوع سهل للغاية، وقد تمرن على وضع الشفرة بفمه بطريقة دقيقة حتى لا تؤذيه، مؤكدا أنها شفرة حلاقة وحقيقية، ليقوم بقطع كوب من الورق بها للتأكيد على دقتها.



وتحدث أيضاً عن تفاصيل شخصيته في مسلسل "2020" والتأثير الكبير الذي أحدثته على حياته بسبب بعض الحركات والعبارات التي يكررها في العمل.



وخلال اللقاء، أثنى قصي على الدور الذي تقدمه زميلته نادين نسيب نجيم، مؤكداً أنها قدمت دوراً مهماً وبأداء تمثيلي احترافي.

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المصدر: لها