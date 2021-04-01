قصي خولي يكشف عن عمره الحقيقي.. شاهد

الوكيل الاخباري - نشر الفنان السوري قصي خولي، على حسابه الخاص في تطبيق الصور والفيديوهات "إنستغرام"، فيديو قصيراً احتفل من خلاله بيوم ميلاده وأشار إلى أنه بلغ عامه الـ45، وأرفق المقطع بالتعليق: "هي سنتي الـ45. الحمد لله على ما أعطاني. الحمد لله على الصحة والنجاح والعائلة. الحمد لله على المحبة والنعمة والإيمان. الحمد لله أنني استطعت أن أحقق شيئاً مما حلمت به".



وتفاعل مع قصي الكثير من المتابعين الذين تمنّوا له السعادة والعمر المديد. أما ما لفت الأنظار فهو الرسالة التي وجّهتها إليه زوجته مديحة الحمداني حيث كتبت: "يوم ميلاد سعيد، مني ومن ابنك. نتمنى لك في الحياة أفضل ما يمكن أن تقدّمه لك الحياة. نتمنى لك يومَ ميلاد رائعاً، صحياً، الآن وإلى الأبد".



كذلك تلقى قصي المعايدات من زملائه، ومنهم الفنان باسم ياخور الذي كتب: "كل سنة وانت سالم أبو العميد الحب"، وعلّقت الفنانة هند صبري: "كل عام وأنت بخير صديقي".

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