قصي خولي ينعى وفاة اعلامي سوري شهير -صورة

الوكيل الإخباري- نعى الممثل السوري قصي خولي، الاعلامي السوري الراحل فايز الصائغ، الذي فارق الحياة امس عن ناهز الـ 76 عاما.



ونشر قصي على حسابه عبر انستغرام، صورة للراحل، ارفقها بالتعليق التالي: "كان الوعد ان نلتقي قريبا عند ابو قصي يا ابو باسل، كان الشوق في صوتك المتهدج الرخيم اكبر من ان تخفيه برصانتك المعهودة، كنا سعداء لهذا اللقاء الذي سيجمعنا ويعيدنا على الاقل ٤٠ عاما من الذكريات الحلوة والمريرة من تاريخكم الجميل وطموحاتكم واحلامكم".

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وتابع: "وبعدها وكالعادة سيمر موضوع هروبي من دراسة الحقوق الى دراسة التمثيل في تفاصيل جلستنا، لتؤكد لأبو قصي انك كنت محقا عندما دعمتني في خياري وعارضته في رأيه لواحدة من المرات القليلة في رحلتكم سوية".



واردف قصي كلامه معبرا عن حزنه الشديد لوفاة الصائغ، اذ قال: "يصعب علي يا دكتور فايز ان اكتب عنك كصحفي واعلامي سوري وعربي كبير، لان حروفي وكلماتي لن تنصفك ابدا ايها الكبير.. ولكني سأتحدث عن أب ثانٍ محب طيب كريم صادق نبيل وداعم شكرا لانك كنت كل هذه الصفات شكرا لانك من زمن جميل كانت فيه الكلمة والمشاعر والمواقف بصمة لا مثيل لها"، مضيفا: "ما يوجعني كثيرا هو انني لم اخبر ابو قصي بعد عن فقدانك المرير ولا اعرف الطريقة التي سأخبره بها. هل اقول له توفى صديق عمرك؟ ام اخاك ام ابو باسل ام د. فايز الصايغ؟!!".



وختم كلامه بالقول: "اعلم ان وقع هذا الخبر على ابو قصي سيكون كبيرا جدا فانا اخبره بوفاة فصل من تاريخ.. عزائي الكبير لـ باسل وديمة وخالة ام باسل وكل اهلك ومحبينك الله يصبركم على خسارتكم الكبيرة.. هذا قضاء الله ولكل رحلة نهاية.. من أمن بي وان مات فسيحيى .. لروحك السلام والى ديار الحق مع القديسين.. باي عمو رح اشتقلك كتير".









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