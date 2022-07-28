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الخميس، 28-07-2022 10:56 ص

قصي خولي يوجه رسالة للفنانة رواد عليو !

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الوكيل الإخباري-أشاد الممثل السوري قصي خولي بالشراكة التي تجمعه مع رواد عليو في مسلسل "من إلى" الذي يعرض حالياً على إحدى المنصات الإلكترونية.

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ونشر خولي صورة لرواد عليو عبر صفحته على مواقع التواصل الاجتماعي وأرفقها بتعليق: "‏أنتِ ممثلة رائعة ومجتهدة وجميلة، وأنا سعيد فيك كتير وفخور بأهتمامك الدائم بالدور والدراما، وسعيك الدائم لإنتاج لحظات جديدة وقرأة ذكية وبسيطة لتكوني ملامسة للواقع والحقيقة وبعيدة عن التصنع".


وأضاف: "أفخر بشراكتي معك بأكثر من تجربة والله يحميك ويعطيك الف عافية".


الجدير ذكره أن العمل من ﺗﺄﻟﻴﻒ بلال شحادات، وفرح شيا، وﺇﺧﺮاﺝ مجدي السميري، وبطولة كل من قصي خولي، فاليري أبو شقرا، إيهاب شعبان، فادي أبي سمرا، ناهد الحلبي، رواد عليو، وسام صليبا وغيرهم الكثير

 


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