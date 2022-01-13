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الخميس، 13-01-2022 09:52 ص

قضايا ضد أحلام الشامسي وفهد الكبيسي في الكويت

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الوكيل الإخباري - كشفت تقارير إعلامية كويتية تسجيل قضيتين بحق النجمة الإماراتية أحلام الشامسي والفنان القطري فهد الكبيسي لـ"عدم التزامهما بإجراءات كورونا".

وذكرت صحيفة "الراي" المحلية نقلاً عن مصادر مطلعة، أن تسجيل القضيتين ضد الفنانين الذين لم تذكر اسميهما، جاء بناء على شكوى مقدمة من وزارة الصحة بسبب لعدم التزامهم بإجراءات التسجيل في تطبيق "شلونك" وبروتوكول الحجر الصحي، مؤكدة أنه "تم إحالة القضيتين إلى إدارة المباحث الجنائية".

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وأعلنت بعدها الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بوزارة الداخلية الكويتية عبر حسابها الرسمي على موقع "تويتر"، تشكيل لجنة تحقيق فورية بشأن دخول وخروج مطرب خليجي من دون الالتزام بإجراءات بروتوكول الحجر الصحي وتطبيق "شلونك".

لها

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