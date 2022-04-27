الأربعاء 27-04-2022
الوكيل الاخباري
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الأربعاء، 27-04-2022 12:32 م

قضية زوج نانسي عجرم إلى الواجهة

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الوكيل الإخباري - تعود قضية مقتل الشاب السوري محمد الموسى من قبل زوج الفنانة نانسي عجرم الطبيب فادي هاشم إلى الواجهة، وعلمت نواعم من مصادر خاصة أن تحديد جلسات المحاكمة ستعود خلال الأسابيع المقبلة، ويبدو أن هناك مفاوضات تجري بين عائلة الضحية وموكلي فادي هاشم، ومن المتوقع أن يصدر القرار الظني بداية ليتم على أساسه إصدار الحكم ما قبل النهائي.

وعلمنا من مصادر خاصة أن المحكمة التي أعادت  فتح المحاكمة من جديد حيال الجريمة حددت معظم المعطيات الخاصة بها، فيما تقول مصادر قضائية إن القرار الظني سيكون واضحاً وسيضع النقاط على الحروف في ما يتعلق بالشائعات التي تحدثت عن علاقة تربط بين فادي الهاشم والقاتل، خصوصاً أن من بين المكالمات التي ظهرت في التحقيق وجمع الداتا أكدت أن فادي هاشم تحدث إلى المغدور قرابة سبع دقائق أو من خلال عيادة هاشم، الأمر الذي لم يفسره حتى الساعة أي طرف في هذه القضية.

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وعلمت نواعم أنه بإمكان صدور أحكام تخفيفية للطبيب بعدما قدّم محامو الهاشم براهين تثبت نيته في الشرع بالقتل وليس كما يروي.

 

نواعم 

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