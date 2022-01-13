الخميس 13-01-2022
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الخميس، 13-01-2022 01:21 م

قط الفنانة ياسمين عبدالعزيز يثير رعب منى زكي -شاهد

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الوكيل الإخباري-صارحت الفنانة منى زكي صديقتها المقربة النجمة ياسمين عبد العزيز، بأنها تشعر بالرعب وتعاني من الكوابيس كلما شاهدت صورة قطها النادر "بوبوس" الذي ينتمي لفصيلة نادرة ويظهر بغطاء من الجلد فقط ودون شعر.

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ياسمين عبد العزيز قامت بنشر صور جديدة للقط النادر من داخل منزلها بعد ظهوره الأول برفقتها منذ عامين، ووضعت تعليقا قصيرا اكتفت فيه بذكر اسمه قائلة: بوبوس، والمفاجأة كانت في رد زميلتها منى زكي التي علقت قائلة: مرعبة والله لما بشوفها بيجيلي كوابيس".


 

بينما سخرت جميلة عوض من صورة القطة قائلة: دي قطة ولا فرخة، وعبرت كندة علوش عن إعجابها بالصورة وصاحبتها بقولها: فوتوچونيك أوي، واكتفى أحمد العوضي زوج ياسمين بوضع ايقونات لوجه مبتسم.

 

وسبق أن أثارت ياسمين رعب جمهورها عندما نشرت صور القط لأول مرة عام 2020، ووضعت تعليقا "قلب اسود" فقط، وعلى الفور تجاوب معها جمهورها بتعليقات أغلبها تعبر عن الرعب، وحذروها من تقمص القطة لأرواح الجن والعفاريت، بسبب نظرة عينها الصارمة، وشكلها القرب للحيوانات المفترسة.


يذكر أن سلالة Elf Cat من أغلى القطط وأندرها حول العالم نظرا لأصولها الفرعونية، ولكن يبدو مظهرها مخيفا بسبب خلو جلدها من الشعر، مع الأذن المعكوفة، ونظرة العين الضيقة، ويبلغ سعرها 11 ألف دولار بما يعادل 200 ألف جنيه مصري تقريبا.

 

لها

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