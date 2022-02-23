قلادة دنيا سمير غانم محط اهتمام الجمهور - صورة

الوكيل الإخباري - عبّرت النجمة المصرية دنيا سمير غانم عن حبّها وتعلّقها الشديد بوالديها النجمين الراحلين سمير غانم ودلال عبد العزيز، من خلال قلادة ذهبية حرصت على أن يكون تصميمها مميّزاً، وهو عبارة عن إشارة infinity أي ما لا نهاية له، مع اسمَي والديها، وعلقت عليها بالقول: "ما في داخل قلبي"، ليتفاعل معها الجمهور بشكل كبير.

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ونشرت دنيا أيضاً صورة بدت فيها وهي تضع بصمة يديها على حائط البوليفارد الشهير في "موسم الرياض"، كما نشرت صورة البصمة بعد انتهائها من وضعها، وتلقت على الأثر الكثير من التعليقات التي دعت لها بمزيد من التقدم والتوفيق.





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