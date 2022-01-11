قلق في منزل أحمد السقا

الوكيل الإخباري - تسبب إعلان الإعلامية مها الصغير زوجة الفنان أحمد السقا ومن بعدها ابنهما ياسين بإصابتهما بفيروس كورونا، في إثارة قلق الجمهور على نجمهم المحبوب، خوفاً من أن يكون قد التقط الفيروس منهما.



وكان ياسين السقا قد أعلن إصابته بفيروس كورونا، بعد أيام قليلة من إعلان والدته الإعلامية مها الصغير إصابتها به، وكتب عبر خاصية القصص المصورة الملحقة بحسابه الشخصي في موقع التواصل الاجتماعي "إنستغرام" قائلاً: "لو كان حد على تواصل معايا، رجاء يعمل اختبار لنفسه، لأن تحليلي إيجابي كورونا".

اضافة اعلان

لها

اظهار أخبار متعلقة



اظهار أخبار متعلقة