الثلاثاء 11-01-2022
الوكيل الاخباري

اللبون: دفتر العائلة شرط للحصول على دعم الكهرباء

الضمان: 103 آلاف شخص استفاد من بدل التعطل عن العمل في 2021

وزير الطاقة يؤكد للنواب: تعديل تعرفة الكهرباء على الصناعة سينعكس على اسعار السلع

النائب المومني: لا يمكن السكوت على كميات الهدر والفاقد في المياه

وفاة شخص بحادث تدهور مركبة شحن مخصصة لنقل الغاز في معان

وزير المياه للنواب: الوضع المائي في الأردن ما زال حرجاً

44253 طالبا يشاركون في امتحان تكميلية التوجيهي الأربعاء

مواطنة لم تصلها رسالة عند أخذها مطعوم كورونا والفرق الطبية تطالبها بإعادة تلقيها للمطعوم

ارتفاع نشاط التعدين السعودي إلى أعلى مستوى خلال 19 شهرا

الدفاع المدني يسيطر على تماس كهربائي في الضمان الاجتماعي

الثلاثاء، 11-01-2022 01:47 م

قلق في منزل أحمد السقا

أحمد


الوكيل الإخباري - تسبب إعلان الإعلامية مها الصغير زوجة الفنان أحمد السقا ومن بعدها ابنهما ياسين بإصابتهما بفيروس كورونا، في إثارة قلق الجمهور على نجمهم المحبوب، خوفاً من أن يكون قد التقط الفيروس منهما.

وكان ياسين السقا قد أعلن إصابته بفيروس كورونا، بعد أيام قليلة من إعلان والدته الإعلامية مها الصغير إصابتها به، وكتب عبر خاصية القصص المصورة الملحقة بحسابه الشخصي في موقع التواصل الاجتماعي "إنستغرام" قائلاً: "لو كان حد على تواصل معايا، رجاء يعمل اختبار لنفسه، لأن تحليلي إيجابي كورونا".

اضافة اعلان

 

لها

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة



 




 

 


 

إقرأ ايضا
2019_8_27_20_18_25_786

شاهد..توأم إليسا تتصدر الترند والشبه بينهما لا يصدق

image_205816_ar

يوسف شمعون يطرح اغنية مغرومي فيي - فيديو

جاستن-تيمبرليك-ويكي-،-زوجة-،-صافي-الثروة-،-أطفال

جاستن تيمبرلاك يبيع منزله محققاً أرباح تفوق ثمانية ملايين دولار

أحلام

أحلام تتسبب بأزمة لفنان خليجي

artworks-000012011946-4x29tn-t500x500

سانده عمرو دياب ومحمد منير... مأساة أشهر عازف ناي في مصر

فيديو تامر حسني يتعرض لهجوم صاعق من فتاة على مسرح هلا فبراير!-96d90ce2-fb02-44cc-95f1-2b573ea186f4

شاهد.. تامر حسني يدعم معجباً في حفله الأخير ويحرجه أمام الجمهور

أخبار متعلقة
medium_2022-01-10-9c5af7cdd3

طبيب وائل الإبراشي يكشف تفاصيل أيامه الأخيرة وأسباب الوفاة

image (4)

بسمة وهبة تعلن إصابتها بمتحور أوميكرون

زوجة-أحمد-السقا

زوجة أحمد السقا تصدم الجمهور - فيديو

1433339_0

إصابة عبير صبري وزوجها بفيروس كورونا

unnamed

اصابة ممثلة مصرية شهيرة واسرتها بفيروس كورونا

image (4)

كارينا كابور تعلن إصابتها بهذا المرض