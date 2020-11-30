قيس الشيخ نجيب يحيي الذكرى الثامنة لوفاة والده

الوكيل الإخباري _ أحيا الفنان السوري قيس الشيخ نجيب الذكرى الثامنة لوفاة والده الفنان والمخرج السوري محمد الشيخ نجيب عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي "أنستغرام" برسالة مؤثرة.
حيث انه نشر صورة لوالده وأرفقها بتعليق قال فيه:"أكتر شي بيعزي غيابك .. وقت بشوفك بعيون الناس يلي بيعرفوك و يلي ما بيعرفوك لما بيلتقو فيي و يقولولي الله يرحم ابوك و بتطلع من القلب .. ذكرك دائما في محبة و احترام و بسمة و لمعة عين ، حفرت مطرحك بقلوب الناس بدون اي كذب أو إدعاء . كنت حقيقي مع حالك و مع الآخرين لحد الثمالة وكنت مآمن بيلي حاسس فيه و بدك توصلو لدرجة التمرد و بنفس الوقت كنت الانسان يلي بيعشق الحياة باكبر و اصغر تفاصيلها".
واضاف :"صارو تمن سنين يا أبو قيس وكل لحظة بتذكرك و بتخطر عبالي فيها بشوفك عّم تبتسم و عيونك عّم يضحكو .. الله يرحمك بابا حبيبي و يجعل مثواك الجنة، ويرحم جميع أحبابكن و يصبركن على فراقهن".
لتنهال عليه التعليقات من متابعيه الذين دعوا لوالده بالرحمة .
المصدر : الفن