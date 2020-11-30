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الإثنين، 30-11-2020 09:10 ص

قيس الشيخ نجيب يحيي الذكرى الثامنة لوفاة والده

قيس-الشيخ-نجيب


الوكيل الإخباري _ أحيا الفنان السوري قيس الشيخ نجيب الذكرى الثامنة لوفاة والده الفنان والمخرج السوري محمد الشيخ نجيب عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي "أنستغرام" برسالة مؤثرة.

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حيث انه نشر صورة لوالده وأرفقها بتعليق قال فيه:"أكتر شي بيعزي غيابك .. وقت بشوفك بعيون الناس يلي بيعرفوك و يلي ما بيعرفوك لما بيلتقو فيي و يقولولي الله يرحم ابوك و بتطلع من القلب .. ذكرك دائما في محبة و احترام و بسمة و لمعة عين ، حفرت مطرحك بقلوب الناس بدون اي كذب أو إدعاء . كنت حقيقي مع حالك و مع الآخرين لحد الثمالة وكنت مآمن بيلي حاسس فيه و بدك توصلو لدرجة التمرد و بنفس الوقت كنت الانسان يلي بيعشق الحياة باكبر و اصغر تفاصيلها".

 

واضاف :"صارو تمن سنين يا أبو قيس وكل لحظة بتذكرك و بتخطر عبالي فيها بشوفك عّم تبتسم و عيونك عّم يضحكو .. الله يرحمك بابا حبيبي و يجعل مثواك الجنة، ويرحم جميع أحبابكن و يصبركن على فراقهن".

لتنهال عليه التعليقات من متابعيه الذين دعوا لوالده بالرحمة .

 

 

المصدر : الفن 



 




 

 


 

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