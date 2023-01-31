كاتب باب الحارة يهـاجم ياسر العظمة ويطالبه بالاعتذار: وصفني بالغبي

الوكيل الإخباري- رد الكاتب مروان قاووق، مؤلف مسلسل "باب الحارة الشهير" على الانتقادات التي وجهها الفنان السوري ياسر العظمة للمسلسل منذ ايام خلال انتقاده لأعمال الدراما السورية خلال الفترة الاخيرة.

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وهاجم مروان ، ياسر العظمة، في حديث مع ET بالعربي، اذ اقل: "لا شك أن الأستاذ ياسر فنان كبير.. ولكن ينقصه الكثير من الموروث الشعبي الشامي، لو كان عنده هاد الموروث لما تكلم عن الإساءة لمسلسل باب الحارة وعن حكايات باب الحارة.."



وتابع مروان: "هو هلا عم يساوي ترند ل المنصة تبعه، انا بعتذر يعني أنا عم بحكي بانفعال لكن من غيرتي على الدراما السورية مو غيرتي عليه.. غيرتي على كتّاب السيناريو كلهم أهانهم بما فيهم أنا أهانني."



واضاف مروان: "وصفني كتير قال مغرض وغبي.. هاد الكلام مردود عليك إنت يا أستاذ ياسر".



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