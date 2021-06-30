الأربعاء 30-06-2021
الوكيل الاخباري

تعرف على أماكن وشروط دخول المثلث الذهبي.. أهمها فحص الـ pcr

الحكومة تحدد شروط عودة صالات الأفراح والمنشآت الاقتصادية والسياحية

مراكز فحص (pcr) مجانية لدخول المثلث الذهبي

وفاة رجل أمن بحادث دهس أثناء تأديته واجبه

مساعٍ حكومية لجعل جرش وجهة سياحية عالمية

أين التنمية عن متشرّد 'الرينبو' ؟ صور

'الفلك الدولي' يحدد أول أيام عيد الأضحى

المستفيدون من صندوق إسكان الجيش - أسماء

متصرف 'الشونة' لـ الوكيل: إطلاق نار على محطة مياه الكفرين أدى لوقف ضخ المياه عن المنطقة

الملك يلتقي الرئيس الفلسطيني اليوم

الأربعاء، 30-06-2021 10:17 ص

كارلا حداد تشارك متابعيها بأحدث ظهور لابنتها

Doc-P-836040-637600618291688528


الوكيل الإخباري - غالباً ما تنال إطلالات مقدمة البرامج كارلا حداد إعجاب الجمهور، الذي يثني على إختياراتها الراقية والمتميزة. ومؤخراً نشرت كارلا صورة جديدة عبر "إنستغرام" ظهرت فيها بـ"لوك" حيوي بالألوان الصيفية.   

وهذه الإطلالات جعلت من كارلا نموذجاً يُحتذى به في الموضة بالنسبة الى كثير من النساء، ومنهن من يستخدمن "الفيلتر" الخاص الجديد بكارلا على "إنستغرام". وكخطوة لافتة نشرت كارلا عبر خاصية "الستوري" على إنستغرام" صورة لإبنتها ليا طوني أبو جودة، وهي تستخدم الفيلتر الخاص بوالدتها.

اضافة اعلان

 


 

 

المصدر - لبنان 24 


 




 

 


 

إقرأ ايضا
بدر الشعيبي

وفاة الشقيقة الصغرى للفنانين السعوديين بدر ومحمد الشعيبي - صورة

20BF4BCD-626D-4D15-9BC0-BEBEFF1B7FF3

​شيماء هلالي​ تنجب مولودها الاول - صورة

تيم-حسن

تيم حسن يثير الجدل بصورة جديدة من كواليس 'الهيبة'.. شاهد

6147271-14092965

مصطفى قمر يحذف صورة ابنته بسبب انتقادات - صورة

6186942_1620984404

الفيلم العالمي The Misfits يُطلق عروضه في الشرق الأوسط وإفريقيا

نوال-1

رسالة دعم من نوال الزغبي لشيرين عبد الوهاب - صورة

أخبار متعلقة
حورية-فرغلي

حورية فرغلي تعلن عن مفاجأة سارة لجمهورها - صورة

1041254375_0_4_1200_679_1200x0_80_0_1_d66db565eec3eb79172e47dcf4ef48fc

ماغي بوغصن تتخطى3 مليون متابع

ZEIN12

زين العمر يوجه رسالة مؤثرة إلى شقيقه - صورة

unnamed

وفاة فنان مصري شهير عن عمر يناهز ال66 عاماً - صورة

News-P-575048-637484641002880134

من جديد .. ابنة كارين رزق وفادي شربل تثير ضجة بإطلالتها .. صورة

e1a028cd-0ee0-4899-b845-e427eacc1c7e

أول صور لابنة علا غانم بفستان الزفاف - صورة