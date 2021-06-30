كارلا حداد تشارك متابعيها بأحدث ظهور لابنتها

الوكيل الإخباري - غالباً ما تنال إطلالات مقدمة البرامج كارلا حداد إعجاب الجمهور، الذي يثني على إختياراتها الراقية والمتميزة. ومؤخراً نشرت كارلا صورة جديدة عبر "إنستغرام" ظهرت فيها بـ"لوك" حيوي بالألوان الصيفية.



وهذه الإطلالات جعلت من كارلا نموذجاً يُحتذى به في الموضة بالنسبة الى كثير من النساء، ومنهن من يستخدمن "الفيلتر" الخاص الجديد بكارلا على "إنستغرام". وكخطوة لافتة نشرت كارلا عبر خاصية "الستوري" على إنستغرام" صورة لإبنتها ليا طوني أبو جودة، وهي تستخدم الفيلتر الخاص بوالدتها.

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المصدر - لبنان 24