كارمن سليمان تحتفل بيوم ميلاد زوجها .. صور

الوكيل الإخباري-احتفلت الفنانة المصرية كارمن سليمان بيوم ميلاد زوجها الملحن مصطفى جاد أمس السبت الموافق في 25 حزيران/يونيو الجاري.



وشاركت كارمن في صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي صوراً من الاحتفال ظهر فيه قالب حلوى ، وعلقت كارمن على الصور التي جمعتها بزوجها وكتبت :"كل سنة وأنت طيب وبخير ومبسوط ومحقق كل اللي نفسك فيه، وكل سنة وأنت معانا يا حبيبي، ربنا ما يحرمنيش منك ومن حنيتك يا جميل، بحبك صاصا".

اضافة اعلان



ومن ناحية أخرى طرحت الفنانة كارمن سليمان أحدث أغانيها الخليجية "خيرة"، على يوتيوب.









الفن

اظهار أخبار متعلقة



اظهار أخبار متعلقة