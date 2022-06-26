الأحد 26-06-2022
الوكيل الاخباري
Clicky

الموافقة على الاسباب الموجبة لمشروع نظام جمع التبرُّعات

قرار حكومي حول التعيين على الوظائف المُحدثة والشَّاغرة لجميع الوزارات

تعطيل مكتب أحوال وجوازات المفرق الثلاثاء

نزيل ينتظر تنفيذ حكم الإعدام منذ 46 عاما في الأردن

إحالة 4 محافظين في الداخلية إلى التقاعد - أسماء

عقل يتوقع ارتفاع المحروقات بين 3.5 – 6 قروش / لتر الشهر القادم - أرقام

الأمانة تحدد 11 موقعاً لبيع وذبح الاضاحي - أسماء

مستوطنون يواصلون تجريف أراضٍ في الأغوار الشمالية

مربي المواشي تكشف أسعار الأضاحي البلدية والمستوردة

شقيقة الأردنية التي قتلها زوجها في الإمارات تروي تفاصيل الحادثة

الأحد، 26-06-2022 02:32 م

كارمن سليمان تحتفل بيوم ميلاد زوجها .. صور

2507078_1529324537


الوكيل الإخباري-احتفلت الفنانة المصرية كارمن سليمان بيوم ميلاد زوجها الملحن مصطفى جاد أمس السبت الموافق في 25 حزيران/يونيو الجاري.

وشاركت كارمن في صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي صوراً من الاحتفال ظهر فيه قالب حلوى ، وعلقت كارمن على الصور التي جمعتها بزوجها وكتبت :"كل سنة وأنت طيب وبخير ومبسوط ومحقق كل اللي نفسك فيه، وكل سنة وأنت معانا يا حبيبي، ربنا ما يحرمنيش منك ومن حنيتك يا جميل، بحبك صاصا".

اضافة اعلان

 


ومن ناحية أخرى طرحت الفنانة كارمن سليمان أحدث أغانيها الخليجية "خيرة"، على يوتيوب.

 


 


 

 

الفن

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة



 




 

 


 

إقرأ ايضا
20170925125608568

صور .. حفل زفاف ملكة جمال لبنان السابقة

6640503_1626681593

ياسمين عبد العزيز تشارك صورة من ذكرياتها

image

"أكسجين" جديد الفنان العراقي ماجد المهندس

3761474_1655364827

نوال الزغبي بتعليق مثير للجدل حول الزواج والإنفصال

1281717_1656153741

سعد لمجرّد يحيي حفلاً في القاهرة

3864965

أغنية جديدة للفنان حسين الجسمي تحصد آلاف المشاهدات .. فيديو