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الأربعاء، 30-03-2022 01:25 م

كارمن سليمان تنشر صورة جديدة لنجلها

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الوكيل الإخباري - في الوقت الذي يحرص عدد من نجوم الفن على إخفاء ملامح أولادهم في الصور التي ينشرونها لهم، كشفت الفنانة كارمن سليمان عن ملامح نجلها من خلال مقطع فيديو نشرته عبر خاصية القصص المصورة الملحقة على حسابها الخاص بـ"إنستغرام.

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ظهرت خلاله وهي تداعب ابنها، الأمر الذي أثار إعجاب متابعيها، حيث علق عدد كبير منهم على الفيديو متسائلين إن كانت كارمن لا تخشى الحسد على نجله مثل الكثير من نجوم الفن.

 


 

 

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