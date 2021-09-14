كارمن لبس تعلن انضمامها بالجزء الثالث من عروس بيروت

الوكيل الإخباري - يترقب المشاهدون عرض الجزء الثالث من مسلسل "عروس بيروت" بعد الانتهاء من عملية تصويره ومونتاجه.

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واعلنت الممثلة اللبنانية كارمن لبس عن انضمامها الى اسرة المسلسل من خلال صورة نشرتها هبر حسابها الخاص على موقع التواصل الاجتماعي.

وعلقت عليها قائلة : " صباح الخير وايه صح رح كون بالجزء الثالث من عروس بيروت.وعبر المتابعون عن سعادتهم بانضمام لبس الى اسرة العمل مشيدين بأدائها كممثلة واعجابهم بتمثيلها.

ويشار الى ان المسلسل من بطولة الممثل التونسي ظافر العابدين والممثلة اللبنانية كارمن بصيبص والممثلة اللبنانية تقلا شمعون بالاشتراك مع عدد من الممثلين الآخرين.

المصدر - الفن

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