الثلاثاء 14-09-2021
الوكيل الاخباري

ارتفاع الرقم القياسي لكميات الإنتاج الصناعي 18.59% حتى تموز

فصل التيار الكهربائي عن مناطق في المملكة- أسماء

6 وفيات و2753 إصابة جديدة بكورونا في فلسطين

كيف تتصرف إذا انفجر أحد الإطارات؟

أكثر من 100 مستوطن متطرف يقتحمون الأقصى بحراسة شرطة الاحتلال

الضمان : تأمين صحي بامتيازات جديدة في طريقه للأردنيين

الأمانة لـ الوكيل : صيانة للإشارات الضوئية قبل الشتاء

حملة نظافة لموقع بغابات برقش تعرض لإلقاء النفايات

أردنيون يعبرون عن فرحهم بعاصمة السياحة العربية مأدبا

العثور على أربعيني متوفيا بمنزله في الزرقاء

الثلاثاء، 14-09-2021 12:48 م

كارمن لبس تعلن انضمامها بالجزء الثالث من عروس بيروت

c21a121a-315f-4c98-a9af-ecd1b81fff52


الوكيل الإخباري - يترقب المشاهدون عرض الجزء الثالث من مسلسل "عروس بيروت" بعد الانتهاء من عملية تصويره ومونتاجه.

اضافة اعلان

 

واعلنت الممثلة اللبنانية كارمن لبس عن انضمامها الى اسرة المسلسل من خلال صورة نشرتها هبر حسابها الخاص على موقع التواصل الاجتماعي.

 

وعلقت عليها قائلة : " صباح الخير وايه صح رح كون بالجزء الثالث من عروس بيروت.وعبر المتابعون عن سعادتهم بانضمام لبس الى اسرة العمل مشيدين بأدائها كممثلة واعجابهم بتمثيلها.

 

ويشار الى ان المسلسل من بطولة الممثل التونسي ظافر العابدين والممثلة اللبنانية كارمن بصيبص والممثلة اللبنانية تقلا شمعون بالاشتراك مع عدد من الممثلين الآخرين.

 

 

المصدر - الفن 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
53386_2

بسمة بوسيل تثير الجدل من جديد بشأن زوجها تامر حسني - فيديو

Paul-Walker-678x381

إحتفلت ميدو ووكر بعيد ميلاد والدها الراحل بول ووكر - صورة

داليا-احمد

داليا احمد تُهاجر لبنان وتنتقل مع عائلتها الى مصر

image (2)

تفاصيل عرض حفل جوائز إيمي 2021

image (2)

يسرا وشيرين رضا ترويان تجارب الحياة

أدهم-نابلسي-أمي

أدهم نابلسي في ورطة كبيرة لهذا السبب

أخبار متعلقة
39_3

أحمد زاهر في صور من كواليس ورا كل باب

9774606-1647690592

صورة من كواليس الهيبة تشوق الجمهور

116938

أمل عرفة في الجزء الثالث من حارة القبة رسمياً

Untitled-1_19

عمرو أديب يعلق على سحب الدكتوراة الفخرية من محمد رمضان

A1_3

هدى المفتي بدون ضمان في موسم دراما شتاء 2022

7389736-1042744649

شاهد ...اعلان مسلسل الجديد عالحلوة وعالمرة للفنان نيكولا معوض