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السبت، 14-08-2021 05:04 م

كارول سماحة تطرح اغنيتها bon voyage باللغة الفرنسية - فيديو

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الوكيل الإخباري - بعد أن حققت أغنيتها Bon Voyage نجاحاً بارزاً منذ صدورها في حزيران/يونيو عام 2020 ، أطلقت الفنانة اللبنانية كارول سماحة النسخة الفرنسية منها على قناتها الخاصة على يوتيوب .

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وكانت لاقت النسخة العربية من Bon Voyage إنتشاراً كبيراً على مواقع التواصل الإجتماعي، كما تصدّرت حينها أحد التطبيقات الموسيقية بعد ساعات من طرحها.


إذ قدّمت كارول في الأغنية نمطاً موسيقياً جديداً، وجمعت بين اللهجتين الفرنسية والعربية، بالإضافة إلى أنه عمل صيفي بإمتياز ومليء بالتفاؤل، وفيه دعوة قوية للإبتعاد عن الدراما.


الأغنية من كلمات كارول سماحة وكاملة خير، ألحان الفرنسي يان بيري والمغربي دي جي يوسف، وتوزيع دي جي يوسف أيضاً.

 

 

المصدر - الفن 

 




 

 


 

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