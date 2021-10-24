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الأحد، 24-10-2021 12:14 م

كارول سماحة تطلق أغنية يا شباب يا بنات على يوتيوب

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الوكيل الإخباري - أطلقت النجمة كارول سماحة منذ ساعات فيديو كليب أغنيتها الجديدة «يا شباب يا بنات» بالتعاون مع شركة الإنتاج لايف ستايلز ستوديوز عبر موقع الفيديوهات «يوتيوب».

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وتعاونت كارول في الأغنية مع الملحن سليم عساف بالإضافة لاختيار الكلمات، وتوزيع ألكسندر ميسكيان، وإخراج بتول عرفة، ومن إنتاج شركة لايف ستايلز ستوديوز.

 

وتصف الأغنية حال بعض المتزوجين في تعارفهم على امرأة أخرى، بالإضافة لمحاولة البعض الآخر في الفوز بمن يحبها.

 

 

 

المصدر - سيدتي 

 

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