كارول سماحة توضح حقيقة ضربها لـ إليسا بعد خلاف نشب بينهما!

الوكيل الاخباري- ردت الفنانة اللبنانية كارول سماحة على الاخبار التي انتشرت قبل سنوات، عن ضربها لزميلتها الفنانة اللبنانية إليسا في كواليس تصوير برنامج الهواة ( the x factor )، الذي كانتا فيه ضمن أعضاء لجنة التحكيم، وأكدت كارول أن هذا الموضوع لا صحة له أبداً.

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وسألت الإعلامية أسما إبراهيم مقدمة برنامج "حبر سري"، ضيفتها المتميزة كارول سماحة من دون أن تسمي "إليسا"، عن حقيقة ما تم تداوله حول ضربها لها، قائلة: "إيه حقيقة ضربك لنجمة لبنانية كبيرة في كواليس برنامج مسابقات شهير؟"



ونفت كارول هذا الكلام، قائلة: "هذا الكلام غير صحيح بالمرة"، لكن كارول لم تنكر أن مشادات كلامية حصلت أمام الجمهور، الا ان الموضوع لم يتطور إلى الضرب، فكارول صاحبة أخلاق عالية، وقلب نظيف، وتصرفاتها تكون دائماً مدروسة.





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