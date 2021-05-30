كاريس بشار تتحدث لأول مرة عن تجربتها بالزواج

الوكيل الإخباري- رغم إصرارها على إبعاد حياتها الشخصية عن الإعلام، إلا أن الفنانة كاريس بشار قررت أن تفتح قلبها وتتحدث عن تجربتها مع الزواج وعن طليقها شادي جواد وابنها الوحيد مجد.

اضافة اعلان



وكشفت في حديث أنها لا تفكر في الزواج مرة ثانية، مؤكدة أن الموضوع بالنسبة اليها محسوم وغير وارد إطلاقاً.



وأضافت: "لست متشجعة لهذا القرار، بالنسبة لي لست بحاجة إلى الشريك الذي يكون متواجداً في وجهي كل الوقت، عندما يعيش الشخص فترة طويلة وحده، يصعب عليه دخول أحدهم إلى حياته ويشاركه تفاصيلها اليومية".



وتحدثت أيضاً عن الطلاق، قالت: "كل شخص له تجربته، بالنسبة لي كانت بسيطة، قرار الطلاق لم يكن سهلاً، وأخذ الكثير من الوقت وكان بالمشاركة مع ابننا مجد، قررنا أن كل واحد يعيش في مكان، ولكن نكون لطيفين مع بعض أكثر، هذا ما حصل".



وتابعت: "يظن معظم الناس أن الطلاق شيء سيئ ومصيبة كبيرة، إلا أن العكس صحيح بما يخص مصلحة الأطفال لعدم العيش في بيئة مليئة بالمشاكل قد تؤثر عليهم في المستقبل".

المصدر - لبنان 24