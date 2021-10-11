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الإثنين، 11-10-2021 11:35 ص

كارينا كابور تتألق بأحدث ظهور لها - صور

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الوكيل الإخباري - تألقت النجمة الهندية كارينا كابور بأحدث ظهور لها بصور نشرتها في صفحتها الخاصة على موقع التواصل الإجتماعي.

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وظهرت كابور في حدث متعلقة بالموضة والأزياء بفستان كلاسيكي طويل باللون الذهبي والأبيض وتضمن تصميماً غريباً . 


والجدير بالذكر أن الفستان صممته شركة أزياء عالمية معروفة بأسعارها المرتفعة وتصاميمها الرفيعة.

 

وكانت قد تصدرت صوراً في مواقع التواصل الاجتماعي لكارينا، الا ان هذه الصورة لم تكن حديث المتابعين بسبب جمال النجمة المعروفة او بسبب اطلالاتها، بل لأن المصور التقطها لها خلال حديثها وقيامها بحركات في وجهها، فظهرت هي بشكل لا يناسبها حتى ان محبيها أكدوا ان هذه الصورة هي أبشع صورة التقطت لكارينا كابور طوال مسيرتها، على الرغم من انه ان تم التركيز على ملامحها كعينيها او خديها، فيتبين انها فعلاً جميلة الجميلات، ولا تحتاج لأي تغيير في وجهها.

 

 

المصدر - الفن 

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