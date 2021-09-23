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الخميس، 23-09-2021 10:01 ص

كارينا كابور تحتفل بعيد ميلادها في جزر المالديف - صور

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الوكيل الإخباري - المزيد من الصور من عيد ميلادها شاركتها النجمة الهندية كارينا كابور مع متابعيها في صفحتها الخاصة على موقع التواصل الإجتماعي.

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وفي آخر صورة نشرتها أطلت كابور برفقة زوجها الممثل سيف علي خان وولديهما على شاطىء البحر في جزر المالديف بلقطة مميزة حيث كتب على الشاطىء بالأضواء "ميلاد سعيد".


وكانت كارينا قد نشرت صورة تجمعها بزوجها الممثل الهندي سيف علي خان عبر صفحتها الخاصة على موقع التواصل الإجتماعي.

 





المصدر - الفن 

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