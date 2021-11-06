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السبت، 06-11-2021 11:47 ص

كارينا كابور تحتفل مع عائلتها وأصدقائها - صور

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الوكيل الإخباري - إحتفلت النجمة الهندية كارينا كابور بمناسبة diwali التي تقام بالهند برفقة عائلتها وأصدقائها.

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ونشرت كارينا الصور في صفحتها الخاصة على موقع التواصل الإجتماعي وظهرت فيها بالزي الهندي الأصيل كما ظهر معها في الصور زوجها الممثل الهندي سيف علي خان وولديهما.

 

لاقت الصور الكثير من الإعجابات من المتابعين الذين باركوا لهم بهذه المناسبة.

 

وكانت كابور قد نشرت مؤخراً صورة جديدة لإبنها الكبير تيمور من زوجها الممثل سيف علي خان في صفحتها الخاصة على موقع التواصل الإجتماعي.

 

 

 

المصدر - الفن 

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