الأحد 28-11-2021
الوكيل الاخباري

الاحتلال يقتحم بلدة بيرزيت شمال رام الله

المومني عضوا في مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب

محمد الطراونة يرثي ابنته .. رفقا بقلبي يا أريج فهو لا يحتمل فراقك

الملك: لا يمكن أن تنعم المنطقة بالسلام ما لم ينته الاحتلال

ارتفاع القادمين عبر المطار من متلقي اللقاح إلى 65 %

نقيب الشاحنات: 220 شاحنة تنقل البضائع بين الاردن وسوريا يومياً

التربية تنشر المحتوى الدراسي المرحّل إلى الفصل الدراسي الثاني

الخصاونة يلتقي وزير الكهرباء والطاقة المتجددة في جمهورية مصر العربية

الأردن يسجل ارتفاعاً بوفيات كورونا الأحد.. تفاصيل

المستقلة للانتخاب تطلق الشعار الخاص بانتخابات مجالس المحافظات والمجالس البلدية ومجلس امانة عمان 2022

الأحد، 28-11-2021 01:22 م

كارين رزق الله تشوق جمهورها - صورة

thumbnail_كارين-رزق-الله-4


الوكيل الإخباري - نشرت الكاتبة والممثلة كارين رزق الله صورة عبر خاصية "ستوري" عبر حسابها على "انستغرام"، برفقة الصحافي روي أبو زيد. وشوّقت جمهورها من خلال تعليقها على الصورة بالقول "شيء ما يُطبخ"، أي أنها تُحضّر لعمل فنّي جديد، من الممكن أن تكشف عنه قريباً.

اضافة اعلان

 

وتجدر الاشارة إلى أن كارين أعلنت منذ فترة عبر تغريدة عبر حسابها على "تويتر"، أنها لن تشارك هذه السنّة في أيّ عمل رمضانيّ، ما أحزن جمهورها الذي اعتاد على مسلسلاتها الجميلة خلال شهر رمضان.


 

المصدر - لبنان 24

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
asala-5-16-7

أصالة توجه رسائل مباشرة لأيمن الذهبي وطارق العريان

311820_0

كريم سرور يكشف تعرضه لحادث سير

6566_0

شاهد...اول صورة لنبيل عجرم مع زوجته بعد زفافهما

32212

ابنة رشوان توفيق تطلب الحجر على أمواله - فيديو

9619162c-d0db-4d2c-90fe-0c851e8ff291

ياسمين عبدالعزيز تتحدث عن أزمتها الصحية وتنهار بالبكاء - فيديو

6796621-801048391

رسالة مؤثرة من دنيا سمير غانم لنيللي - صور

أخبار متعلقة
1028357443_0_0_2999_1695_600x0_80_0_0_cf1ad37dc819a27393c9de040c73c02a

احتراق النجم الامريكي جيمي كيمل - صورة

4620997_1631550442

كارين رزق الله تعتذر من الجمهور

Capture-26

لاول مرة نوال بري على غلاف مجلة - صورة

20211119231750749

شاهد...بسمة وهبة تهاجم هاني شاكر بسبب وقفه لمطربي المهرجانات

باسم-ياخور

باسم ياخور يثير الجدل بصورة جديدة في مرحلة الطفولة - شاهد

7629216-259526482

​جيسي عبدو في أحدث ظهور لها - صورة