كارين رزق الله تشوق جمهورها - صورة

الوكيل الإخباري - نشرت الكاتبة والممثلة كارين رزق الله صورة عبر خاصية "ستوري" عبر حسابها على "انستغرام"، برفقة الصحافي روي أبو زيد. وشوّقت جمهورها من خلال تعليقها على الصورة بالقول "شيء ما يُطبخ"، أي أنها تُحضّر لعمل فنّي جديد، من الممكن أن تكشف عنه قريباً.

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وتجدر الاشارة إلى أن كارين أعلنت منذ فترة عبر تغريدة عبر حسابها على "تويتر"، أنها لن تشارك هذه السنّة في أيّ عمل رمضانيّ، ما أحزن جمهورها الذي اعتاد على مسلسلاتها الجميلة خلال شهر رمضان.







المصدر - لبنان 24