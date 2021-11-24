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الأربعاء، 24-11-2021 04:32 م

كارين رزق الله تعتذر من الجمهور

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الوكيل الإخباري - يبدو أن الأزمات التي حلت على لبنان بدأت اليوم تطال الممثلين اللبنانين وبقوة، خصوصاً بعد أن أعلنت الممثلة اللبنانية كارين رزق الله تغيبها عن السباق الرمضاني المقبل 2022، وذلك لأسباب إنتاجية، عبر صفحتها الخاصة على موقع التواصل الإجتماعي.

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وعلقت كارين قائلة :"للأسف بدي خبر كل اللي ناطريني انو ما رح نكون السنة سوا برمضان لأسباب انتاجية صعبة، انا ببوسكن وبحبكن واكيد رح نلتقى بشي تاني قريباً".

 

متابعو كارين إنهالوا بالتعليقات، وربط بعضهم هذا الأمر بتعذر سحب الأموال من المصارف، خصوصاً بعد أن كانت أقدمت كارين سابقاً على مهاجمة المصارف، مطالبة بالكشف عن مصير الأموال المودعة.

 


 

المصدر - الفن 

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