كاظم الساهر يتصدر غلاف مجلة عالمية.. شاهد

الوكيل الاخباري - بصور معاصرة وجديدة، تصدر الفنان العراقي كاظم الساهر غلاف مجلة Vogue Arabia Man لعدد خريف/ شتاء 2020.

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ظهر الفنان كاظم الساهر على غلاف عدد خريف وشتاء 2020 لمجلة "فوغ العربية للرجل".

قيصر الأغنية العربية وسفير العراق في العالم يفتح الطريق أمامه للنجاح، لا يبتعد عن الأوقات الصعبة بينما يحتضن الخير ويقدره. إنه يقدم رؤية واضحة وصادقة لرحلته وتراثه، من نشأته في الفقر في العراق إلى الغناء للملايين اليوم، نقلا عن الموقع الرسمي للمجلة.



"نشأت في بيئة غرس فيها الكثير من القيم الجيدة، مثل احترام الذات واحترام الآخرين، حملت العراق معي إلى أبعد بقاع العالم من خلال صوتي، ورسمت أفضل صورة له حتى يفهم الناس أن العراق لا يستحق الحرب".



وظهر كاظم الساهر بطريقة جديدة كما لم ترونه من قبل، ولأول مرة بالنسبة له، يتخلى الساهر عن بدلته السوداء الكلاسيكية المعتادة والقميص الأبيض، ويختار لوك أكثر تنوعاً وجرأة في تصاميم الموسم الجديدة، فنشاهده باللون الرمادي.

تركز قصة الغلاف، التي تم تصويرها في إسبانيا، على شغف كاظم للفن وحبه لعمله، ويقول: "حملتُ العراق في صوتي إلى أقاصي العالم لأنقل أفضل صورة عنه ليفهم الجميع أن وطنًا كالعراق لا يستحق الحرب".



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