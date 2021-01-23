كاظم الساهر يعلن الحداد

الوكيل الإخباري _ شارك الفنان العراقي كاظم الساهر متابعيه عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي "انستغرام" صورة سوداء معربا عن حزنه بسبب الأحداث المؤلمة التي تجري في بلده العراق، والتي ذهب ضحيتها عدد من المواطنين العراقيين وسقوط عشرات الجرحى نتيجة تفجير إرهابي مزدوج.



وقد ارفق الصورة بتعليق قال فيه : “ببالغ الأسى و الحزن نتقدم بأحر التعازي و أصدق المواساة إلى أسر ضحايا تفجير ساحة الطيران في بغداد. نسأل الله أن يتغمد الضحايا بواسع رحمته و يشفي الجرحى. إنّا لله وإنّا إليه راجعون”.

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المصدر : الامارات نيوز



