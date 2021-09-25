الوكيل الإخباري - يصور النجم العالمي جاستين تمبرلايك بتصوير فيلمه الجديد Reptile والتقطت عدسات الكاميرات صوراً للنجم البالغ من العمر 40 عاماً وهو يصور في أتلانتا.

اضافة اعلان



يركز الفيلم على القتل الوحشي لوكيل عقارات شاب ، ويتبع المحقق المتشدد (بينيشيو ديل تورو) وهو يحاول كشف الحقيقة في قضية لا يوجد فيها شيء كما يبدو. وبذلك ، يجد نفسه يفكك الأوهام في حياته.



العمل إخراج غرانت سينغر.



وكان جاستين قد عبر مؤخراً عن حزنه على خسارة زميلة له هي ضمن فريق الكورس في حفلاته وضمن فيلمه الوثائقي Timberlake and the Tennessee Kids، اسمها نيكول هورست.













المصدر - الفن