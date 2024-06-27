كريم عبدالعزيز يجتمع مع أحمد عز.. ويشوّق لـ"الفيل الأزرق 3"

الوكيل الإخباري- يجتمع النجمان المصريان كريم عبدالعزيز وأحمد عز في فيلم سينمائي جديد، بعد ظهور الأول ضيف شرف في فيلم الثاني "ولاد رزق 3- القاضية".

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ورداً على تساؤلات ما إذا كان الثنائي كريم عبدالعزيز وأحمد عز سيجسدان دور البطولة في الجزء الرابع من "ولاد رزق"، عقب ظهوره ضيفاً، أكد عبدالعزيز أن العمل الفني الذي سيجمعه مع عز ليس فيلم "ولاد رزق 4".



وأوضح عبدالعزيز، خلال حواره مع الإعلامي عمرو أديب، على هامش المؤتمر الصحافي لنزال جوشوا ودوبوا، أن العمل سيكون برعاية هيئة الترفيه السعودية، ومن المرتقب أن يرى النور في 2025.



