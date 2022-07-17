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الأحد، 17-07-2022 02:10 م

كريم عبد العزيز يكشف الدور الذي يجسده في مسلسله الجديد

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الوكيل الإخباري-أعلن النجم كريم عبد العزيز عن اقتراب عرض مسلسل “الحشاشين” من خلال منشور عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك. 

وكتب كريم عبد العزيز: "قريبا ..مسلسل (الحشاشين)(أبطال واباطيل من وحي التاريخ ) تأليف أستاذ عبدالرحيم كمال ..اخراج أستاذ بيتر ميمي .انتاج سينرجي".

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وكشف الفنان كريم عبد العزيز تفاصيل  مسلسله القادم بموسم رمضان 2023 مع المخرج بيتر ميمي.


وقال في تصريحات لـ"صدى البلد": سعيد جدا بالتواجد في عمل من كتابات عبد الرحيم كمال فانا احبه جدا وهو كاتب مهم.


وتابع: “أجسد شخصية حسن الصباح مؤسس جماعة الحشاشين، وهي شخصية صعبة جدا وعمل مهم ويحتاج لتحضير كبير واتمني ان ينال اعجاب الجمهور”.


 




 

 


 

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