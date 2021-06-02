كريم عبد العزيز يكشف تطورات والده الصحية

الوكيل الإخباري _ طمأن الفنان كريم عبد العزيز الجمهور عن حالة والده المخرج محمد عبد العزيز وأعلن تعافيه من إصابته بفيروس كورونا.

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ونشرت الصفحة الرسمية للفنان كريم عبد العزيز «بوست» جاء فيه: «يتوجه الفنان كريم عبد العزيز بالشكر والتقدير والعرفان لكل من سأل عن الحالة الصحية لوالده المخرج الكبير محمد عبدالعزيز».



وتابع قائلا «ليطمئن الجميع أن الأستاذ بحمد الله وفضله قد تعافى تماما من فيروس كورونا وخرج من المستشفى ويواصل فترة النقاهة بمنزله، داعيا من المولى عز وجل أن يديم عليه الصحة والعافية، والشكر موصول لكل من اتصل تليفونيا ومن حاول ولم يستطيع الرد على اتصاله ومن كتب دعوة بظهر الغيب لإتمام شفاء الأستاذ محمد، وشكرا لكل فرد من الجمهور الغالي على دعواتكم. أدام الله على الجميع دوام الصحة والعافية وأبعد عنكم كل شر أو مرض».



كان الفنان كريم عبد العزيز قد أعلن منذ أسبوع تقريبا عن إصابة والده المخرج الكبير محمد عبد العزيز بفيروس كورونا.

المصدر : الامارات نيوز