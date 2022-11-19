كريم عبد العزيز يكشف عن اهم صورة في حياته

الوكيل الإخباري-شارك الفنان كريم عبد العزيز صورة من طفولته عبر حسابه الخاص في انستجرام .



وظهر الفنان كريم عبد العزيز يقف بجانب كاميرا أثناء تصوير فيلم " البعض لا يذهب للمأذون مرتين " في صيف عام 1977 وعلق :" من اهم الصور في حياتي .. قصر المنتزه " وتفاعل المتابعين مبدين اعجابهم الكبير بالصورة مستذكرين الدور الذي قام فيه الفنان انذاك .



فيلم "البعض لا يذهب للمأذون مرتين" هو فيلم كوميدي مصري من إنتاج عام 2021. من إخراج أحمد الجندي، وتأليف أيمن وتار، ومن بطولة كريم عبد العزيز، ودينا الشربيني، وماجد الكدواني. ظهر كريم وهو طفل في فيلم باسم البعض يذهب للمأذون مرتين من إخراج والده محمد عبد العزيز.

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