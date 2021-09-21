كريم فهمي يكشف لأول مرة عن تطورات حالته الصحية - فيديو

الوكيل الإخباري - بعد دخوله العناية المركزة إثر تعرضه لوعكة صحية منذ أيام، طمأن الممثل المصري كريم فهمي المتابعين، لأول مرة، عن حالته الصحية وشكر من سأل عنه في حسابه الخاص على موقع التواصل الإجتماعي.

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وكتب كريم:" الحمدلله علي كل شئ ، طلعت اليوم من المستشفي و حكمل علاج من البيت ان شاء الله ، شكر كبير لكل الناس اللي سألت و اهتمت و لكل الناس اللي دعتلي و هي ما بتعرفني وبعتذر لكل حد حكاني او بعتلي و معرفت ارد".

وكانت نشرت زوجة كريم صورة له بحسابه الخاص وهو يرقد بالعناية المركزة. لمعرفة التفاصيل شاهدوا الفيديو.

المصدر - الفن