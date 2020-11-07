كريم محسن يُفجع بوفاة صديقه

الوكيل الإخباري _ فجع الفنان المصري كريم محسن بوفاة صديقه المقرب، حيث انه نشر عبر حسابه الرسمي على احد مواقع التواصل الإجتماعي: "إنا لله وإنا إليه راجعون والله ما مصدق يا حبيبي .. مات أطيب قلب وأجدع إنسان".
واضاف: "كنت أخ و صديق وربنا يعلم بحبك قد إيه ربنا يرحمك يا حبيبي ويسكنك فسيح جناته إدعوا لـ محمد بالرحمه والمغفره بالله عليكم".
لتنهال عليه التعليقات داعين للراحل بالرحمة .
اظهار أخبار متعلقة اظهار أخبار متعلقة اظهار أخبار متعلقة اظهار أخبار متعلقة اظهار أخبار متعلقة اظهار أخبار متعلقة اظهار أخبار متعلقة اظهار أخبار متعلقة
المصدر : الفن
اظهار أخبار متعلقة
اظهار أخبار متعلقة
اظهار أخبار متعلقة
اظهار أخبار متعلقة
اظهار أخبار متعلقة
اظهار أخبار متعلقة
اظهار أخبار متعلقة
اظهار أخبار متعلقة