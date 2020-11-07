السبت 07-11-2020
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السبت، 07-11-2020 04:51 م

كريم محسن يُفجع بوفاة صديقه

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الوكيل الإخباري _ فجع الفنان المصري كريم محسن بوفاة صديقه المقرب، حيث انه نشر عبر حسابه الرسمي على احد مواقع التواصل الإجتماعي: "إنا لله وإنا إليه راجعون والله ما مصدق يا حبيبي .. مات أطيب قلب وأجدع إنسان".

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واضاف: "كنت أخ و صديق وربنا يعلم بحبك قد إيه ربنا يرحمك يا حبيبي ويسكنك فسيح جناته إدعوا لـ محمد بالرحمه والمغفره بالله عليكم".

 

لتنهال عليه التعليقات داعين للراحل بالرحمة .

 


المصدر : الفن 

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